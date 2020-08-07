Дівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в Греції

Українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе у Росії, знайшла спосіб разом з 9-річною дочкою Софією відправитися на море в європейську країну - вибір співачки упав на Грецію. Разом з Філіпом Кіркоровим і його дітьми вони насолоджуються морем і сонцем в курортному місті Елунда.

41-річна артистка поділилася в мережі зворушливими знімками з дівчинкою, яка помітно подорослішала. Мама і дочка позують на кручі над бухтою і зворушливо обіймають одна одну.

Для прогулянки Кароліна вибрала зручний наряд в стилі casual - лляний комбінезон сірого кольору і кепку, доповнивши лук плетеною сумкою. Софія ж була в білій футболці з написом. До речі, донька турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу зробила стильну зачіску - її волосся заплетене в афрокосички.

Ані Лорак з дочкою Софією вирушили на відпочинок у Грецію (фото: instagram.com/anilorak)

"Найсолодші хвилини життя з рідними та коханими", - написала Лорак у підписі до милих кадрів.

Користувачі мережі погодилися з артисткою і залишили багато теплих відгуків. Деякі зазначили, що Софія стала схожа на зіркову маму, іншим же дівчинка здається копією папи.

Дуже красиві і Сонечка дуже підросла

Хорошого вам відпочинку Каролиш. найкрасивіші

Доня копія тато

Соня така вже доросла

Дівчатка-подружки

Улыбашки улюблені

Бозі які заї

Улюблені наші дівчатка. Добре вам відпочити

найкрасивіші

Дуже красиві, Кароліна. гарного відпочинку і чудового настрою

У Вас неймовірно красива дівчинка росте, дай Бог їй гарної долі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в Москві в компанії хресного Софії Філіпа Кіркорова.

Раніше ми писали, що TAYANNA вперше розповіла про роман її колишнього чоловіка з Ані Лорак.