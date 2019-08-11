"Девочки – красавицы": Регина Тодоренко умилила кадром с одесскими подружками

В разгар курортного сезона популярная телеведущая Регина Тодоренко решила наведаться в родную Одессу вместе с сыном. Стоит отметить, что малыш Майкл путешествует с мамой чуть ли не с рождения и перелет в Украину для семьи не доставил сложностей. В домашней обстановке Регина насладилась маминой стряпней и нашла время для посиделок со школьными подругами.

В подписи к фото телеведущая призналась, что их крепкая дружба длиться вот уже 25 лет и дополнила, что у взрослых подруг иные темы разговора, чем раньше:

Фото: Регина Тодоренко с подругами (instagram.com/reginatodorenko)

"Раньше мы обсуждали миниюбки, помады и парней, теперь подгузники, присыпки и мужей. Что дальше?) Люблю вас, мои @apfel_inka , @aritrofimova , @anya_babi4eva. Пы.Сы.: становится немного страшно, когда осознаёшь, что наша дружба длиться около 25 лет," - так она описала кадр в Instagram.

Фото: Регина Тодоренко с подругами (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики не удержались и с юмором высказали свои версии дальнейшего развития событий:

Это круто

Дальше старость, протезы и с*чки невестки

Или совместные путешествия, любовников и внуков

Какая счастливая дружба, пусть продлится до старости

А потом пенсию, валидол и внуков

Дальше будет дискуссии, какая вставная челюсть лучше

тут гарно вийшли

Молодцы! Дружба проверяется годами!

Очень колоритное фото!

Девочки – красавицы

Дальше: пенсия, внуки и базар

Дальше будете обсуждать лошадиную мазь ,пенсию и тех кто носит миниюбки, помады и парней

дальше обсуждения школы ,системы образования и тд.

Кстати, Регина Тодоренко недавно обрадовала своих поклонников, впервые показав лицо сына Майкла. На откровенность ей пришлось пойти из-за совместных съемок в рекламе.

Кроме того, Регина Тодоренко не скрывает, что работающей маме материнство дается не легко, о чем она призналась своим подписчикам.

А еще, недавно отшумевшая свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова оставила еще пару нераскрытых секретов.