"Дівчата – красуні": Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками

У розпал курортного сезону популярна телеведуча Регіна Тодоренко вирішила навідатися в рідну Одесу разом з сином. Варто відзначити, що малюк Майкл подорожує з мамою мало не з народження і переліт в Україну для сім'ї не доставив складнощів. У домашній обстановці Регіна насолодилася маминим куховарством і знайшла час для посиденьок зі шкільними подругами.

У підписі до фото телеведуча зізналася, що їх міцна дружба триває ось уже 25 років і доповнила, що у дорослих подруг інші теми розмови, ніж раніше:

Фото: Регіна Тодоренко з подругами (instagram.com/reginatodorenko)

"Раніше ми обговорювали міні-спідниці, помади і хлопців, тепер підгузки, присипки і чоловіків. Що далі?) Люблю вас, мої @apfel_inka , @aritrofimova , @anya_babi4eva. Пи.Си.: стає трохи страшно, коли усвідомлюєш, що наша дружба триває близько 25 років," - так вона описала кадр в Instagram.

Фото: Регіна Тодоренко з подругами (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники не втрималися і з гумором висловили свої версії подальшого розвитку подій:

Це круто

Далі старість, протези і с*чки невістки

Або спільні подорожі, коханців та онуків

Яка щаслива дружба, нехай триватиме до старості

А потім пенсію, валідол і онуків

Далі буде дискусії, яка вставна щелепа краще

тут гарно вийшли

Молодці! Дружба перевіряється роками!

Дуже колоритне фото!

Дівчинки – красуні

Далі: пенсія, онуки і базар

Далі будете обговорювати кінську мазь ,пенсію і тих хто носить міні-спідниці, помади і хлопців

далі обговорення школи ,системи освіти і тд.

До речі, Регіна Тодоренко нещодавно порадувала своїх шанувальників, вперше показавши обличчя сина Майкла. На відвертість їй довелося піти через спільні зйомки у рекламі.

Крім того, Регіна Тодоренко не приховує, що працюючій мамі материнство дається не легко, про що вона зізналася своїм підписникам.

А ще, нещодавне весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова залишило ще пару нерозкритих таємниць.