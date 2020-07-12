Как девочка: Катя Осадчая в розовом луке покорила натуральной красотой

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала фото без макияжа

Катя Осадчая вновь вернулась к активной и насыщенной жизни после карантина. Популярная украинская успевает сниматься в ТВ-проектах и путешествовать по Украине с семьей. На этот раз она показала фотографии с отдыха в одном из загородных комплексов под Львовом.

При этом Катя была без макияжа. Она радостно позировала на фоне местной природы. В своем Instagram она опубликовала несколько образов. На одном фото она позирует в розовых шортах и полосатой майке с рукавом.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На другом фото телеведущая сняла майку с рукавом и повесила на плечи.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая продемонстрировала другой образ, в котором она предстала перед своими подписчиками в синих свободных джинсах и белой майке. Также на плече у нее висит яркий розовый пиджак.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети прокомментировали ее фотографии, заметив, что на ней не было шляпы.

А шляпа где?

Очень красиво;

Как красиво;

Вы супер;

Лето, подожди!

Нереально красиво;

Красивое фото, и вы как контраст, так получается летнее настроение;

Прекрасная одежда;

Какое многогранное небо на ваших прекрасных фотографиях.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Катя Осадчая сверкнула стройными ногами в блестящем мини-платье за 15 тысяч гривен.

Ранее Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото.