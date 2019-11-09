Как девочка: 44-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжа

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила свой вес и поделилась мыслями о принятии себя, умеет восхитить стильными и эффектными образами. Недавно она стала звездной гостьей одиннадцатого прямого эфира Танцев со звездами 2019, где даже станцевала со своим экс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямой. А вот на новом фото в своем Instagram 44-летняя артистка показала свою естественную красоту.

Наталья опубликовала яркий снимок, на котором она позирует в цветастом платье, держа на руках большого белого кота породы мейн-кун. Волосы знаменитости красиво уложены, однако на лице совсем нет косметики, что лишь делает ее моложе.

В подписи к фото Могилевская рассказала историю пушистого красавца.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вы помните его? Он был котёнком. Я подарила его моему Учителю год назад. Теперь это "снежная рысь", "белый тигр", короче, он огромный", - поделилась певица.

Фолловеры восторгаются очаровательным котиком, а еще больше - природной красотой Натальи, отмечая, что без макияжа она выглядит, будто юная девочка.

Ох, какой красивый

Какое великолепие

Он шикарен!!!

Наталья,! Без макіяжа Божественная краса. Здоровья и любви!

Какой красивый великан. Обожаю котов)

Натали, кот, конечно зачетный, но какая же вы тут офигеннаяя. Такая счастливая и безумно красивая

Наташенька , как же вы хорошо выглядите . Юная девочка. кот конечно шикарный. Но я давно хотела сделать комплимент

Вау, какой шикарный

Наталочка такая красивая не накрашенная..

Неймовірний красень, просто красунчик

На этом фото все шикарны!!!

Вы красавица!!!! Кот супер!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская блеснула стройными ножками в латексном наряде на съемках новогоднего шоу.