Как девочка: 44-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжа

Певица поделилась милым фото с огромным котом
Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила свой вес и поделилась мыслями о принятии себя, умеет восхитить стильными и эффектными образами. Недавно она стала звездной гостьей одиннадцатого прямого эфира Танцев со звездами 2019, где даже станцевала со своим экс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямой. А вот на новом фото в своем Instagram 44-летняя артистка показала свою естественную красоту.
Наталья опубликовала яркий снимок, на котором она позирует в цветастом платье, держа на руках большого белого кота породы мейн-кун. Волосы знаменитости красиво уложены, однако на лице совсем нет косметики, что лишь делает ее моложе.
В подписи к фото Могилевская рассказала историю пушистого красавца.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Вы помните его? Он был котёнком. Я подарила его моему Учителю год назад. Теперь это "снежная рысь", "белый тигр", короче, он огромный", - поделилась певица.
Фолловеры восторгаются очаровательным котиком, а еще больше - природной красотой Натальи, отмечая, что без макияжа она выглядит, будто юная девочка.
Напомним, Наталья Могилевская блеснула стройными ножками в латексном наряде на съемках новогоднего шоу.