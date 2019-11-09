Як дівчинка: 44-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжу

Співачка поділилася милим фото з величезним котом
Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше розсекретила свою вагу і поділилася думками про прийняття себе, вміє захопити стильними і ефектними образами. Нещодавно вона стала зірковою гостею одинадцятого прямого ефіру Танців з зірками 2019, де навіть станцювала зі своїм екс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямою. А на новому фото в своєму Instagram 44-річна артистка показала свою природну красу.
Наталія опублікувала яскравий знімок, на якому вона позує в квітчастій сукні, тримаючи на руках великого білого кота породи мейн-кун. Волосся знаменитості красиво укладені, однак на обличчі зовсім немає косметики, що лише робить її молодшою.
У підписі до фото Могилевська розповіла історію пухнастого красеня.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Ви пам'ятаєте його? Він був кошеням. Я подарувала його моєму Вчителю рік тому. Тепер це "снігова рись", "білий тигр", коротше, він величезний", - поділилася співачка.
Фолловери захоплюються гарненьким котиком, а ще більше - природною красою Наталії, зазначаючи, що без макіяжу вона виглядає, ніби юна дівчинка.
Нагадаємо, Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками в латексному вбранні на зйомках новорічного шоу.