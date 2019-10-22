ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Дитинко, тихше": Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.10.2019 - 12:32
"Дитинко, тихше": Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка розбурхала мережу відвертими кадрами

Аліна Гросу - справжній майстер перевтілень. Частіше усього прихильники бачать співачку в жіночних і сексуальних вбраннях, але іноді вона дивує абсолютно несподіваними луками - приміром, нещодавно артистка з'явилася в ефектному образі героїні культового фільму жахів "Сімейка Адамс". А новими кадрами в своєму Instagram артистка не на жарт розбурхала мережу!

Аліна поділилася знімками з досить пікантної фотосесії - на них вона позує в чорному комбінезоні з дуже глибоким декольте і грайливим вирізом в районі талії. Вбрання вигідно підкреслює пишний бюст і спокусливі вигини тіла дівчини, а розпущене волосся і легкий макіяж лише додають кадрам виразності.

Гросу відображена в кокетливих позах, сидячи на підлозі і напівприсівши.

&quot;Дитинко, тихше&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Хлопці, у якому музичному напрямку ви хотіли б чути мене далі?)) постараюся врахувати всі ваші побажання", - поцікавилася співачка.

&quot;Дитинко, тихше&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Підписники звернули більше уваги на відверте вбрання і вражаючі форми Аліни і поспішили залишити свої відгуки.

  • Все СУПЕР!!!!))))
  • У тому ж що і зараз. Або ж треба хіт у стилі 90-х. Мода така зараз
  • Ей, дитинко тихіше. Неймовірно красива
  • Зараз відмінне напрямок, хороша музика, сучасно і стильно
  • Дуже подобається ваше напрямок і виконання, продовжуйте в тому ж дусі
  • Стиль собачки підходить,як НК
  • Дуже красива
  • Яка бджілка
  • Подушечки
  • Танцювальний) лірику співають всі, кому не лінь
  • А зросли то
  • Ніяк не можу звикнути, що ти вже виросла
  • Ух яка гарна груди

&quot;Дитинко, тихше&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії&quot;Дитинко, тихше&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією у яскравому вечірньому вбранні.

Раніше Аліна Гросу розговорилася з приводу оголення на сцені. Вона зізналася, що прагне оголювати душу, а не акцентувати увагу на зовнішності.

"Закриюся чотирма стінами": Гросу зізналася в жорстких обмеженнях в ім'я краси "Реально схожа!" Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів
Новини України певецАліна Гросу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся