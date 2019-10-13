Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица позировала в роскошном женственном образе

Певица Алина Гросу недавно порадовала поклонников и выпустила новый долгожданный клип на песню "Луна". Отметим, что съемки проходили в воде, так что ролик получился весьма откровенным, а сама артистка даже едва не погибла! Однако ее муж вовремя заподозрил неладное. Сейчас же девушка снялась в очень красивой и эффектной фотосессии и поделилась результатом на своей странице в Instagram.

Алина позировала в роскошном воздушном платье в пол насыщенного фиолетово-голубого оттенка. Пояс наряда подчеркнул тонкую талию артистки, а длинные и широкие рукава при определенных движениях создают эффект крыльев.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

По традиции, Гросу предложила подписчикам выбрать лучшее фото, что вызвало у них некоторые затруднения, ведь по их мнению, они все прекрасны.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Красота

Все классные

Красиві вийшли фото

3 образ, прям огонь

Як завжди на висоті

Красивая

Все фото! И каждое прекрасно по своему

Неможливо вибрати всі гарні

Все

Как всегда прекрасна. Чудесные фото

Неповторимая!!!

Очень красиво

Все красивые фотки))) Но больше всего, мне по душе 1) Ты такая на этой фотки шикарная) Красотка) Люблю тебя, дорогая!

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу высказалась по поводу обнажения на сцене. "Мне хочется в первую очередь "оголять" душу, а уже потом что-то другое", – призналась певица.

Ранее Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа. Певица позирует в эффектном черном платье в пайетках.