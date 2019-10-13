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Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.10.2019 - 09:51
Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица позировала в роскошном женственном образе

Певица Алина Гросу недавно порадовала поклонников и выпустила новый долгожданный клип на песню "Луна". Отметим, что съемки проходили в воде, так что ролик получился весьма откровенным, а сама артистка даже едва не погибла! Однако ее муж вовремя заподозрил неладное. Сейчас же девушка снялась в очень красивой и эффектной фотосессии и поделилась результатом на своей странице в Instagram.

Алина позировала в роскошном воздушном платье в пол насыщенного фиолетово-голубого оттенка. Пояс наряда подчеркнул тонкую талию артистки, а длинные и широкие рукава при определенных движениях создают эффект крыльев.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

По традиции, Гросу предложила подписчикам выбрать лучшее фото, что вызвало у них некоторые затруднения, ведь по их мнению, они все прекрасны.

Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

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Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу высказалась по поводу обнажения на сцене. "Мне хочется в первую очередь "оголять" душу, а уже потом что-то другое", – призналась певица.

Ранее Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа. Певица позирует в эффектном черном платье в пайетках.

"Я очень простой человек": Алина Гросу высказалась по поводу обнажения на сцене "Муж почувствовал неладное": Алина Гросу едва не погибла на съемках нового клипа на песню "Луна" (видео)
Новости Украины певецАлина Гросу
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