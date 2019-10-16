"Реально похожа!" Алина Гросу перевоплотилась в героиню культового "ужастика"

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица предстала в не свойственном ей образе

Алина Гросу очаровывает женственностью и сексуальностью. Поклонники привыкли видеть ее либо в романтичных нарядах, либо в откровенных луках, подчеркивающих аппетитные формы певицы. Так, для недавнего фотосета она позировала в воздушном невесомом платье. Теперь же Алина демонстрирует совершенно иное амплуа – она превратилась в героиню фильма комедийного ужасов "Семейка Адамс", Уэнсдэй.

В Insatagram артистка поделилась серией снимков в строгом гротескном образе, который позаимствовала у героини культовой картины. Она рассказала, какие элементы одежды обожает, а также поделилась списком новых фильмов, котрые успела оценить.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Обожаю образ Уэнсдэй из семейки Аддамс. Часто замечаю за собой любовь к белым воротничкам и черному цвету. И с нетерпением жду премьеру ремейка - нового мульта с любимыми мрачными героями, а какие Фильмы ждете вы? Что уже посмотрели? И что советуете мне посмотреть?

Из Новых я уже видела:

Джокер

Ты умеешь хранить секреты?

Стриптизерши

Матрица

Девушки бывают разные", - перечислила она.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонникам понравился новый образ певицы, и они обнаружили даже ее сходство с известным персонажем.

Красотка

Хорошый выбор, этого образа и придерживаться надо. Вам идет

Реально похожа

Вах, какая шикарная

Очень красивая

Вааааау, какая ты здесь крутая

Скриншот комментариев

Ранее Алина Гросу разоткровенничалась по поводу обнажения на сцене. Она призналась, что стремится оголять душу, а не акцентировать внимание на внешности.