Дерзкая школьница: MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах (видео)

Анна Корсун продолжает подогревать скандалы вокруг себя. Отказавшись представлять Украину на Евровидении 2019, MARUV при этом не отказалась от концертов в России. Певица недавно сообщила на своей instagram-страничке, что находится в Москве. При этом Корсун дала интервью радиостанции ENERGY. Более того, украинская певица даже спела вживую несколько своих знаковых песен в студии.

И конечно же, MARUV не отказала себе в удовольствии появиться на студии в откровенном образе. Анна Корсун выбрала одновременно сдержанный, но провокационный и чувственный образ. Подписчики Ани даже назвали ее "дерзкой школьницей".

Так, на Корсун – черный сарафан длины мини, под который она надела белую гипюровую блузу под горло с длинными рукавами.

Образ дополняют высокие замшевые ботфорты. А также стильные тонкие солнцезащитные очки с белой оправой.

Анна Корсун MARUV в московской студии радио ENERGY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Конечно, поклонники исполнительницы поспешили оставить отзывы под ее новыми фото:

"Для меня, как для гея, Марув - это единственная женщина-богиня, ради которой я готов на все"

"Очень крутая"

"Роскошная!"

"Анечка, ты - огонь!"

"Ты лучшая. Порви их всех"

"Лучшая!"

"Анюта, вы лучшая, продолжайте в том де духе"

"Восхитительная"

Также большая часть комментариев относится к самому факту пребывания украинской исполнительницы в России:

"Так Крым чей? Вы в Москве! Говорите Крым украинский а зачем ехать в Москву, где все считают Крым российским?"

"Беспринципный человек, там и оставайся"

"Так и знала, что от Евровидения она отказалась, потому что в России больше бабок предложили( фу"

"И она еще возмущается, чего ее на Евровиденье не пропустили... У нее каждая вторая фотка из России"

"Никаких принципов, где платят, туда и летит"

Также на instagram-страничке радиостанции опубликовали видео выступлений MARUV.

Видео: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV снялась в горячей фотосессии для турецкого глянца.

Отметим также, что на церемонии музыкальной премии YUNA 2019 MARUV была названа "Открытием года". Певица блеснула экстравагантным нарядом.