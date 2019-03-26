Зухвала школярка: MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах (відео)

Анна Корсун продовжує підігрівати скандали навколо себе. Відмовившись представляти Україну на Євробаченні 2019, MARUV при цьому не відмовилася від концертів в Росії. Співачка нещодавно повідомила на своїй instagram-сторінці, що знаходиться в Москві. При цьому Корсун дала інтерв'ю радіостанції ENERGY. Більш того, українська співачка навіть заспівала наживо кілька своїх знакових пісень в студії.

І звичайно ж, MARUV не відмовила собі в задоволенні з'явитися на студії у відвертому образі. Анна Корсун вибрала одночасно стриманий, але провокаційний і чуттєвий образ. Підписники Ані навіть назвали її "зухвалою школяркою".

Так, на Корсун – чорний сарафан довжини міні, під який вона одягла білу гіпюрову блузу під горло з довгими рукавами.

Образ доповнюють високі замшеві ботфорти. А також стильні сонцезахисні окуляри з білою оправою.

Анна Корсун MARUV в московській студії радіо ENERGY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Звичайно, шанувальники виконавиці поспішили залишити відгук під її новими фото:

"Для мене, як для гея, Марув - це єдина жінка-богиня, заради якої я готовий на все"

"Дуже крута"

"Розкішна!"

"Анечка, ти - вогонь!"

"Ти найкраща. Порви їх всіх"

"Краща!"

"Анюта, ви найкраща, продовжуйте в тому де дусі"

"Чудова"

Також чимала частина коментарів стосується самого факту перебування української виконавиці в Росії:

"Так чий Крим? Ви в Москві! Говорите Крим український, а навіщо їхати в Москву, де всі вважають Крим російським?"

"Безпринципна людина, там і залишайся"

"Так і знала, що від Євробачення вона відмовилася, тому що в Росії більше бабок запропонували( фу"

"І вона ще обурюється, чого її на Євробачення не пропустили... У неї кожна друга фотка з Росії"

"Ніяких принципів, де платять, туди й летить"

Також на instagram-сторінці радіостанції опублікували відео виступів MARUV.

Відео: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю.

Відзначимо також, що на церемонії музичної премії YUNA 2019 MARUV була названа "Відкриттям року". Співачка блиснула екстравагантним вбранням.