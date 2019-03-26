Зухвала школярка: MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах (відео)

Радіостанція опублікувала запис живого виступу MARUV
Анна Корсун продовжує підігрівати скандали навколо себе. Відмовившись представляти Україну на Євробаченні 2019, MARUV при цьому не відмовилася від концертів в Росії. Співачка нещодавно повідомила на своїй instagram-сторінці, що знаходиться в Москві. При цьому Корсун дала інтерв'ю радіостанції ENERGY. Більш того, українська співачка навіть заспівала наживо кілька своїх знакових пісень в студії.
І звичайно ж, MARUV не відмовила собі в задоволенні з'явитися на студії у відвертому образі. Анна Корсун вибрала одночасно стриманий, але провокаційний і чуттєвий образ. Підписники Ані навіть назвали її "зухвалою школяркою".
Так, на Корсун – чорний сарафан довжини міні, під який вона одягла білу гіпюрову блузу під горло з довгими рукавами.
Образ доповнюють високі замшеві ботфорти. А також стильні сонцезахисні окуляри з білою оправою.
Анна Корсун MARUV в московській студії радіо ENERGY (фото: instagram.com/maruvofficial)
Звичайно, шанувальники виконавиці поспішили залишити відгук під її новими фото:
Також чимала частина коментарів стосується самого факту перебування української виконавиці в Росії:
Також на instagram-сторінці радіостанції опублікували відео виступів MARUV.
Відео: instagram.com/maruvofficial
Нагадаємо, раніше MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю.
Відзначимо також, що на церемонії музичної премії YUNA 2019 MARUV була названа "Відкриттям року". Співачка блиснула екстравагантним вбранням.