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YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2019 - 09:45
YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии
Фото: YUNA 2019 (facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS)

Победители блистали на красной дорожке в оригинальных нарядах

В пятницу, 22 марта в киевском Дворце "Украина" состоялась церемония награждения премии YUNA 2019. Украинские звезды соревновались не только за статуэтки, но и блистали в умопомрачительных нарядах на красной дорожке мероприятия. Триумфаторами вечера стали певица MARUV и группа и THE HARDKISS, получившие сразу три награды, группа KAZKA, забравшая домой две статуэтки и MONATIK, дважды ставший лауреатом.

Так, Анна Корсун, она же MARUV была названа "Открытием года", ее трек Drunk Groove удостоился звания лучшего хита на иностранном языке. Кроме того, эта песня принесла победу в номинации "Лучший дуэт" за исполнением с диджеем и музыкантом Михаилом Бусиным (BOOSIN).

Певица вышла на красную дорожку в эпатажном образе. Короткое оригинальное платье в горошек, разноцветные колготы и фиолетовый парик, который она позаимствовала у стилиста коллеги Юлии Саниной.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Сама же фронтвумен группы THE HARDKISS также не уехала с пустыми руками. Юлия и ее музыканты одержали победу в категориях – "Лучшая рок-группа", "Лучший альбом" и "Лучшее концертное шоу".

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: THE HARDKISS (instagram.com/the_hardkiss)

Вокалиста коллектива появилась на публике в оригинальном платье с рюшами и принтом от украинского бренда Rybalko.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: THE HARDKISS (instagram.com/the_hardkiss)

Хит-миллионник "Плакала" принес трио KAZKA победу в категории "Лучшая песня", а также музыканты были названы лучшей поп-группой. Артисты выглядели на сцене подчеркнуто стильно и не забыли поблагодарить поклонников, организаторам и творческой команде.

"Поп-группа года и Песня года! Мог этот день быть лучшим?" - написали артисты в Instagram.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Дмитрий Монатик также стал одним из триумфаторов вечера. Он был назван лучшим исполнителем, а также вместе с Надей Дорофеевой одержал победу в номинации "Лучший видеоклип" за совместную работу на хит "Глубоко". MONATIK появился на публике в стильном костюме от украинского бренда FROLOV. Он также показал редкое фото с любимой женой Ириной Демичевой.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: MONATIK (instagram.com/monatik_official)

Надя Дорофеева блистала на красной дорожке в пикантном наряде с прозрачной юбкой, украшенной перьями.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: MONATIK и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Настя Каменских, которая сольно выступает под псевдонимом NK, поразила своим смелым и откровенным образом. Специально по такому случаю она выбрала лук от украинского дизайнера Ирины Лан. Настя надела блестящее платье-мини оттенка металлик с открытой спиной и розовую шубку.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певца была несказанно рада получить статуэтку за лучший эстрадный хит, которым была признана ее песня "Тримай".

 

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Лучшей исполнительницей организаторы YUNA 2019 назвали Джамалу. Она поднялась на сцену в стильном и сдержанном образе в черных тонах. Отдельного внимания заслуживает тренч артистки с россыпью страз.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Лучшей песней в жанре хип-хоп стал трек молодой украинской певицы Алина Паш - Bitanga. Она прошлась по красной дорожке в образе от бренда Artem Klimchuk.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: Алина Паш (instagram.com/alinapash)

Лучшим менеджментом артиста стал продюсерский центр MAMAMUSIC NIKITIN Talent Management - Юрий Никитин (KAZKA).

Специальную награду за вклад в развитие украинской музыки получил коллектив "Бумбокс" и Андрей Хлывнюк.

YUNA 2019: лучшие образы победителей музыкальной премии

Фото: Андрей Хлывнюк и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что украинская певица Джамала рассказала, как она отправилась на Бали ради плодотворной работы на удаленной студии.

К слову, KAZKA заявила о желании попробовать свои силы на Нацоборе на "Евровидение" в следующем году и взять реванш.

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