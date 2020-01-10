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Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2020 - 17:23
Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачку порівняли з юною школяркою

Потап і Настя Каменських полетіли "зимувати" в Мексику. Пара проводить своє дозвілля в Канкуні і ділиться з шанувальниками яскравими фотолистівками на тлі місцевих пейзажів. Так, далеко від дому співачка зважилася на експеременти із зовнішністю. Наприклад, вона вставила в ніс сережку-кільце і поцікавилася у шанувальників, чи сподобалися їм зміни в її образі. Тепер же Настя вирішила піти далі і змінила зачіску. На нових фото в Instagram вона позує з милими кісками.

Артистка одягла вільний світлий худі з капюшоном і продемонструвала свій лук в деталях. Настя вирішила обійтися без макіяжу. До речі, в такому вигляді співачка відправилася на велопрогулянку.

Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі

Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки розділилися на два табори. Частина фанів вважає, що артистка помітно помолодшала, а іншим підписникам новий імідж абсолютно не сподобався.

  • Ну, шикарна зачіска
  • Які милі кіски. Просто краса!
  • Прям школярка! Молодець, круто виглядаєш
  • Так собі, якщо чесно. І що тут лестять, незрозуміло
  • Попереднє краще було
  • Тобі, Настя, видніше. Але це не красиво
  • Прикольно
  • Ці косички просто жах
  • Настя, ти як Бенджамін Баттон - все молодше і молодше
  • Ти років 18 виглядаєш
  • Настюшка, зніми кільце ну дуже не красиво, адже була красточка без нього

Скріншот коментарів

Не обійшлося і без спільного знімка з Потапом. На ньому співачка широко посміхається в камеру. Репер одягнув на прогулянку з коханою білосніжний стильний бомбер і футболку з яскравим великим принтом. "Потап і захід сонця", - коротко і ясно підписала мальовничий кадр артистка.

Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Потап і Настя Каменських показали свою велопрогулянку по живописній території готелю, де пара зупинилася.

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