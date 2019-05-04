Дерзкая Надя Дорофеева удивила "четким" фото

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева выставила новое фото с отдыха

Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков новой фотографией с отдыха в Дубае. Новое фото популярная певица выложила на своей странице в Instagram.

Фото Дорофеева сделала из своего номера. На певице надета белая футболка и белоснежная рубашка.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Та короче", - прокомментировала фотографию Надя.

Пользователи сети также оставили свои многочисленные комментарии под фото певицы.

Что-то все в Дубай умотали;

Надя стрелки научилась рисовать, неужели;

Почему такая шикарная?

Ой, люблю такие фоточки;

Крутая баба;

Такой красиво быть нельзя;

Кайфовая!

Селфи дождались;

Красотка, просто космос;

Самая классная в мире!

Богиня;

Просто такая радость что ты просыпаешься в свой день рождения и видишь такую красоту;

Красивая Надюша;

Я тебя обожаю;

Лучшая.

Напомним, что Надя Дорофеева показала фото в бикини и привела в восторг даже Джамалу.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева обольстила провокативным образом в колготках в сетку и миниюбке.