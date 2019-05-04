Дерзкая Надя Дорофеева удивила "четким" фото

Надя Дорофеева выставила новое фото с отдыха
Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков новой фотографией с отдыха в Дубае. Новое фото популярная певица выложила на своей странице в Instagram.
Фото Дорофеева сделала из своего номера. На певице надета белая футболка и белоснежная рубашка.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Та короче", - прокомментировала фотографию Надя.
Пользователи сети также оставили свои многочисленные комментарии под фото певицы.
Напомним, что Надя Дорофеева показала фото в бикини и привела в восторг даже Джамалу.
Ранее сообщалось о том, что Дорофеева обольстила провокативным образом в колготках в сетку и миниюбке.