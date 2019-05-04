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Зухвала Надя Дорофєєва здивувала "чітким" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2019 - 20:04
Зухвала Надя Дорофєєва здивувала "чітким" фото
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва виставила нове фото із відпочинку

Надя Дорофєєва порадувала своїх дописувачів новою фотографією з відпочинку в Дубаї. Нове фото популярна співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Фото Дорофєєва зробила зі свого номера. На співачці надіта біла футболка і білосніжна сорочка.

Зухвала Надя Дорофєєва здивувала &quot;чітким&quot; фото

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Та коротше", - прокоментувала фотографію Надя.

Користувачі мережі також залишили свої численні коментарі під фото співачки.

  • Щост всі в Дубай дременули;
  • Надя стрілки навчилася малювати, невже;
  • Чому така шикарна?
  • Ой, люблю такі фоточки;
  • Крута баба;
  • Такою гарно бути не можна;
  • Кайфова!
  • Селфі дочекалися;
  • Красуня, просто космос;
  • Найкласніша в світі!
  • Богиня;
  • Просто така радість, що ти прокидаєшся в свій день народження і бачиш таку красу;
  • Красива Надюша;
  • Я тебе обожнюю;
  • Краща

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала фото в бікіні і привела в захват навіть Джамалу.

Раніше повідомлялося про те, що Дорофєєва звабила провокативним образом у колготках у сітку і миниюбці.

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Новини України шоубизНадя Дорофеєва
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