Держишь в тонусе: счастливая Лилия Ребрик трогательно поздравила дочь-именинницу

Лилия Ребрик – счастливая и успешная мама двух прекрасных дочек: Дианы и Полины. 30 августа старшая девочка празднует день рождения – в этом году ей исполнилось 8 лет. Родители решили устроить имениннице незабываемый праздник на даче, куда семья перебралась жить еще в начале карантина. Ведущая опубликовала серию ярких семейных портретов.

Так, Диана и ее младшая сестричка нарядлились в одинаковые праздничные платья нежного персикового оттенка с пышными фатиновыми юбками. Счастливые родители взяли любимых девочек на руки и разместились на лужайке возле дома в уютном кресле-мешке. Мама, папа и маленькая Поля целуют именинницу, а она улыбается в объектив фотографа.

"Дивитися на те, як ти дорослішаєш- суцільна радість. Ти така красуня, така розумниця. І нехай ти не завжди хочеш вчити таблицю множення, але ти віртуозно розкажеш про всі породи собак, про скалапендр та тіранозаврів. Ти тримаєш нас із татом завжди в тонусі, ти вчиш нас бути батьками. А ми з татом - найголовніше чого хочемо навчити тебе - це бути щасливою! Своїм прикладом! Так буває, це я точно знаю. Дякую, що ти в нас є!" - трогательно обратилась к имениннице ведущая.

Лилия Ребрик отмечает день рождения старшей дочери Дианы в семейном кругу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Август – "урожайный" месяц в семье артисты на именинников. Так, 27 августа день рождения отметила младшая сестра Лилии – Юлианна Тодорюк. Тогда ведущая также оставила для родного человека душевное поздравление, ведь теледива очень дорожит своей сплоченной семьей, где каждый готов оказать поддержку и порадоваться за другого.

"Я завжди поряд! У мене завжди є саме те, що тобі потрібно (випадково). У мене завжди є речі, які на тебе ідеально. У мене завжди є кава і щось смачненьке. У мене завжди є бажання, але не завжди є час. Взагалі, у мене завжди є те, що тобі в самий раз. Обіймаю!" - душевно обратилась она к родственнице.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик очаровала модельной фотосессией старшей дочери Дианы.