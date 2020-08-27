Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Ведущая показала стильную фотосессию 7-летней Дианы
Лилия Ребрик – мама двух прекрасных дочек, котрых она растит в любви и понимании. Старшая, 7-летняя Диана, уже решила идти по стопам артистки – она снимается в сериалах и фильмах, занимаемся танцами в студии папы Андрея Дикого и участвует в модельных съемках. Артистизма девочке не занимать! Лилия опубликовала целую серию фото с участием доченьки, на которых она выступила в качестве модели.
Диана вела себя перед камерой как настоящий професионал – легко и непринужденно позировала и демонстрировала танцевальные наряды. На некоторых фото она предстала в компании своего партнера по танцам. Девочка примерила платья, легкие летящие фитиновые юбки и стильный удобный облегающий верх. Диана показала брендовые наряды от студии своего папы-хореографа, созданную совместно с отечественной торговой маркой одежды для детей.
Поклонники пришли в восторг от юной модели и отметили, что она растет маминой копией.
7-летняя Диана выступила в качестве модели танцевальной одежды для девочек (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
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Напомним, что ранее Лилия Ребрик раскрыла основы своего стиля и рассказала о выборе гардероба.