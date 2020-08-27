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Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Четверг 27 августа 2020 10:42
Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы
Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Ведущая показала стильную фотосессию 7-летней Дианы

Лилия Ребрик – мама двух прекрасных дочек, котрых она растит в любви и понимании. Старшая, 7-летняя Диана, уже решила идти по стопам артистки – она снимается в сериалах и фильмах, занимаемся танцами в студии папы Андрея Дикого и участвует в модельных съемках. Артистизма девочке не занимать! Лилия опубликовала целую серию фото с участием доченьки, на которых она выступила в качестве модели.

Диана вела себя перед камерой как настоящий професионал – легко и непринужденно позировала и демонстрировала танцевальные наряды. На некоторых фото она предстала в компании своего партнера по танцам. Девочка примерила платья, легкие летящие фитиновые юбки и стильный удобный облегающий верх. Диана показала брендовые наряды от студии своего папы-хореографа, созданную совместно с отечественной торговой маркой одежды для детей.

Поклонники пришли в восторг от юной модели и отметили, что она растет маминой копией.

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

Мамина копия: Лилия Ребрик очаровала модельным фотосетом доченьки-красавицы

7-летняя Диана выступила в качестве модели танцевальной одежды для девочек (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

  • Какие чудесные
  • Мамина дочечка
  • Какая же у Вас дочка красавица! Пусть будет здоровенькой и счастливой
  • Мило
  • Красуня
  • Красотка! Вся в маму
  • Доця у різних образах чарівна! Справжня леді!
  • Модельки
  • Яка ж вона у вас красуня. Просто неймовірна. Щастя їй
  • Красунечка, мамина копія.Хай щастить та будьте здорові!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик раскрыла основы своего стиля и рассказала о выборе гардероба.

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