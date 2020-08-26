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"У меня нет Chanel": Лилия Ребрик рассекретила свои принципы стиля

Среда 26 августа 2020 12:38
"У меня нет Chanel": Лилия Ребрик рассекретила свои принципы стиля
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая рассказала, как выбирает гардероб

Лилия Ребрик – знатная модница. Она обожает стильные и красивые наряды и умеет их со вкусом выбирать. В гардеробе звезды есть как романтичные и кокетливые варианты, так и удобная спортивная одежда. Как-то ведущая призналась, что для нее оптимальным является сочетание удобства и женственности. В этот раз Лилия решила детальнее рассказать о своем гардеробе и принципах выбора аутфитов.

Ведущая расположилась на летней террасе в джинсовом платье с белоснежной текстильной оборкой подола. Она дополнила образ черными лодочками в белый горошек и кепи с вуалью.

&quot;У меня нет Chanel&quot;: Лилия Ребрик рассекретила свои принципы стиля

Лилия Ребрик любит стильные наряды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"За яким принципом ви обираєте собі гардероб? Що керує вами при придбанні одягу? Якість, комфорт, зручність, ціна? В мене немає одягу від Шанель, але є маленьке чорне плаття, як радила Шанель. Банально, але правда: я не орієнтуюся на бренди, я орієнтуюся - на свої відчуття у певному одязі. Наприклад, богинею можу себе відчувати як у спортивному костюмі, так і у вечірньому платті на підборах! Головне щоб і перше, і друге, як-то кажуть: “сиділо”, “не парило” і рухи у них не були скуті. Я не маю власного стиліста і по допомогу до них не звертаюся. Свої образи я добираю собі сама - чисто інтуїтивно. (Звісно, це якщо говорити про повсякденне життя - для тб-проектів образи нам усе ж схвалюють стилісти.) А в жітті, якщо мені сподобалася, наприклад, спідниця, я її на собі бачу, тканина - натуральна (терпіти не можу синтетику), то я придбаю її не замислюючись і, чесно кажучи, мені буде байдуже, що вона не від Dior (хоча і від Dior не відмовлюся)", - поделилась своими секретами стиля ведущая.

Напомним, что ранее лилия Ребрик покорила стильным фотосетом в вышитом платье в самом центре Киева.

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