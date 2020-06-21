День отца и день рождения: новые трогательные фото принца Уильяма с детьми и маленькой Миддлтон с отцом

В воскресенье, 21 июня принц Уильям празднует свой 38-й день рождения. По такому случаю на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появился снимок наследника престола с детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Счастливый отец разместился на качели в окружении смеющихся сыновей и дочери.

Примечательно, что автором снимка стала его жена, герцогиня Кембриджская. В подписи к счастливому семейному кадра говориться, что фото было сделанно в начале этого месяца, скорее всего в резидентции гецогов Кембриджских, поместье Анмер-Холл в Норфолке.

Фото принц Уильям с детьми было сделано Уейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кроме того, 21 июня во многих странах мира, включая Великобританию, празднуют День отца. По такому случаю Кенсингтонский дворец опубликовал фото принца Чарльза с его старшим сыном принцем Уильямом.

Фото принца Чарльза с сыном Уильямом было опубликовано в честь Дня отца (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Представители двух поколений королевской династии одеты в теплые куртки, а также при них имеются головные уборы – кадр скорее всего был сделан в межсезонье. Принц Чарльз прильнул к сыну и положил ему голову на плечо – снимок вышел очнь трогательным и душевным.

В сеть попало детское фото Кейт Миддлтон с отцом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также одновременно на официальной Instagram-странице Кенсингтонского дворца был размещен кадр из семейного архива, на котором маленькая Кейт Миддлтон запечатлена в компании отца Майкла Миддлтона.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон опубликовала фото принца Уильяма со старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой по особому важному поводу.