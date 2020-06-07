Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали милым фото с детьми по особому случаю

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Фото принца Уильяма с детьми было сделанно еще в апреле

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми во время карантина придерживались правил самоизоляции и перебрались в поместье Анмер-Холл. Старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта- находились на дистанционном обучении, а герцоги Кембриджские выполняли свои королевские обязанности в непривычном новом формате онлайн-режима. Так, на официальной странице монаршей пары в Instagram появилось фото, сделанное еще в апреле во время прогулки 37-летнего принца Уильяма Джорджем и Шарлоттой, но обнародованное лишь сейчас.

Отец с дочкой и сыном идет к одному из домов в Сандрингеме. Если присмотреться к наряду девочки (платье с принтом "гусиная лапка" от Zara), то можно сделать вывод, что снимок был сделан в конце апреля - начале мая. Тогда герцогиня Кембриджская создала целую серию портретов дочери-именинницы.

К слову, в это же время королевская семья приняла участие в волонтерском проекте. В рамках инициативы герцоги Кембриджские с детьми собственноручно готовили пасту, собирали посылки с провизией и развозили их нуждающимся жителям Сандрингема.

Принц Уильям с детьми во время волнетерского визита в Сандрингем (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Подошла к конце "Неделя волонтеров" и Герцог с Герцогиней Кембриджской с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной Герцогиней во время их волонтерской инициативы. В апреле Герцог, Герцогиня и их семья навестили одиноких пенсионеров, проживающих на территории Сандрингема", - идет речь в подписи к снимку.

Напомним, что ранее герцог и герцогиня Кембриджские подали в суд на библейский общественный журнал Tatler после публикации неправдивой статьи о Кейт Миддлтон.

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Автор: Lite