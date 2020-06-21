День батька і день народження: нові зворушливі фото принца Вільяма з дітьми і маленької Міддлтон з батьком

У неділю, 21 червня принц Вільям святкує свій 38-й день народження. З такої нагоди на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram з'явився знімок спадкоємця престолу з дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Щасливий батько розмістився на гойдальці в оточенні усміхнених синів і дочки.

Примітно, що автором знімка стала його дружина, герцогиня Кембриджська. У підписі до щасливого сімейного кадру говориться, що фото було зроблене на початку цього місяця, швидше за все в резидентции гецогов Кембриджських, маєтку Анмер-Хол в Норфолку.

Фото принц Вільям з дітьми було зроблено Уейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Крім того, 21 червня у багатьох країнах світу, включаючи Великобританію, святкують День батька. З такої нагоди Кенсінгтонський палац опублікував фото принца Чарльза з його старшим сином принцом Вільямом.

Фото принца Чарльза з сином Вільямом було опубліковано в честь Дня батька (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Представники двох поколінь королівської династії одягнені в теплі куртки, а також при них є головні убори – кадр швидше за все був зроблений в міжсезоння. Принц Чарльз припав до сина і поклав йому голову на плече – знімок вийшов дуже зворушливим і душевним.

В мережу потрапило дитяче фото Кейт Міддлтон з батьком (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також одночасно на офіційній Instagram-сторінці Кенсінгтонського палацу був розміщений кадр з сімейного архіву, на якому маленька Кейт Міддлтон відображена в компанії батька Майкла Міддлтона.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон опублікувала фото принца Вільяма зі старшими дітьми принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою по особливому вагомому приводу.