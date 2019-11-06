Делали скидку на настроение: Елена Кравец рассказала о танцах с Юрием Ткачом

В одиннадцатом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 на "1+1" актриса студии "Квартал 95" и звезда "Женского Квартала" Елена Кравец вместе со своим партнером Максом Леоновым очередной раз сорвала овации в зале и вызвала невероятный ажиотаж в интернете. В этом эфире компанию паре также составил актер "Квартала 95" и тренер "Лиги смеха" Юрий Ткач – вместе трио исполнило зажигательную сальсу под песню победительницы "Евровидения", певицы Netta. В итоге жюри оценило старания Елены и ее партнеров на 38 баллов. Накануне выступления Елена рассказала, как проходили репетиции с Юрием.

"Репетиции проходили отлично, ведь мы с Юрой сработались уже давно. И в танце у нас тоже все получалось практически с первого прогона. Правда, Юра сейчас на диете, поэтому мы делали скидку на его переменчивое настроение и психологическое состояние. А вообще на репетициях было весело и даже в какой-то степени легко. Чего не скажешь о самой технике, которую приходилось оттачивать до малейших деталей. В принципе, любой танец требует выполнения этой техники", - говорит Елена Кравец.

На вопрос Елене, планируют ли коллеги из "Вечернего Квартала" последовать ее примеру и тоже начать танцевать, актриса ответила:

"Не думаю, что это им интересно. Мне кажется, они в душе больше все-таки актеры, нежели танцоры. Ребята могут на дискотеке, например, покуражиться, а на профессиональном уровне, думаю, вряд ли захотят ввязываться в эту авантюру. Тем более, Женька уже принимал участие в проекте. Кстати, он меня очень поддерживает, иногда жалеет и вообще с большим пониманием относится ко всему тому, что сейчас происходит в моей жизни".

Елена Кравец, Максим Леонов и Юрий Ткач – Сальса – Танцы со звездами 2019

Также поделился своими впечатлениями от возвращения в шоу и Юрий Ткач.

"Мы с Леной предполагали, что нас ждет от совместного номера. Оставалось только хореографам придумать какие-то движения, чтобы мы более-менее смотрелись органично на паркете. А вообще номер у нас получился очень крутым, как мне кажется. Лена в нем проявилась совсем другой, ну и я не ударил в грязь лицом. Признаюсь, в этом эфире у меня была главная цель - не запятнать на всю страну имя Елены Кравец, и, думаю, у меня это получилось", - комментирует Ткач.

Напомним, проголосовать за Елену Кравец и Макса Леонова можно, отправив во время эфира программы на "1+1" смс-сообщение с кодом 13 на номер 7914, или позвонив по номеру 0900 900 013.

Напомним, ранее жена Павла Зиброва эмоционально обратилась к судьям шоу Танцы со звездами 2019.