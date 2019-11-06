Робили знижку на настрій: Олена Кравець розповіла про танці з Юрієм Ткачем

В одинадцятому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 на "1+1" актриса студії "Квартал 95" і зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець разом зі своїм партнером Максом Леоновим черговий раз зірвала овації в залі і викликала неймовірний ажіотаж в інтернеті. У цьому ефірі компанію парі також склав актор "Кварталу 95" та тренер "Ліги сміху" Юрій Ткач - разом тріо виконало запальну сальсу під пісню переможниці "Євробачення", співачки Netta. У результаті журі оцінило старання Олени та її партнерів на 38 балів. Напередодні виступу Олена розповіла, як проходили репетиції з Юрієм.

"Репетиції проходили відмінно, адже ми з Юрою спрацювалися вже давно. І в танці у нас теж все виходило практично з першого прогону. Правда, Юра зараз на дієті, тому ми робили знижку на його мінливий настрій і психологічний стан. А взагалі на репетиціях було весело і навіть в якійсь мірі легко. Чого не скажеш про саму техніку, яку доводилося відточувати до найменших деталей. В принципі, будь-який танець вимагає виконання цієї техніки", - говорить Олена Кравець.

На запитання Олені, планують колеги з "Вечірнього Кварталу" наслідувати її приклад і теж почати танцювати, актриса відповіла:

"Не думаю, що це їм цікаво. Мені здається, вони в душі більше все-таки актори, ніж танцюристи. Хлопці можуть на дискотеці, наприклад, покуражитися, а на професійному рівні, думаю, навряд чи захочуть вплутуватися у цю авантюру. Тим більше, Женька вже брав участь у проекті. До речі, він мене дуже підтримує, іноді жаліє і взагалі з великим розумінням ставиться до всього того, що зараз відбувається у моєму житті".

Олена Кравець, Максим Леонов та Юрій Ткач – Сальса Танці з зірками 2019

Також поділився своїми враженнями від повернення в шоу та Юрій Ткач.

"Ми з Оленою припускали, що нас чекає від спільного номера. Залишалося тільки хореографам придумати якісь рухи, щоб ми більш-менш виглядали органічно на паркеті. А взагалі номер у нас вийшов дуже крутим, як мені здається. Лена в ньому проявилася зовсім іншою ну і я не вдарив обличчям у багнюку. Зізнаюся, в цьому ефірі у мене була головна мета - не заплямувати на всю країну ім'я Олена Кравець, і, думаю, у мене це вийшло", - коментує Ткач.

Нагадаємо, проголосувати за Олену Кравець і Макса Леонова можна, відправивши під час ефіру програми на "1+1" смс-повідомлення з кодом 13 на номер 7914, або зателефонувавши за номером 0900 900 013.

Нагадаємо, раніше дружина Павла Зіброва емоційно звернулася до суддів шоу Танці з зірками 2019.