"Даже не поменялись!" Снежана Бабкина умилила уникальными архивными фото с мужем

Жена Сергея Бабкина показала раритетные кадры
Снежанам Бабкина не просто жена известного музыканта Сергея Бабкина, а его близкий друг и муза. Пара воспитывает троих прекрасных детей – Артура, Веселину и маленького Елисея. Кстати, музыкант души не чает в малыше и часто проводит с ним время. В четверг, 7 ноября Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. Его вторая половинка растрогала артиста до слез своим душевных креативным поздравлением, затем опубликовала в Instagram уникальные фото из семейного архива.
Снежана поделилась пикантным фото со стильным мужем и оставила для него "космическое" поздравление.
"Ты - моя Вселенная! Наш Космос- это Ты! Пусть безграничными будут просторы твоего Счастья! Пусть Космо-Галактика твоей Души будет всегда наполнена мечтаниями и надеждами! Пусть для тебя сияют звезды радости и пролетают кометы удачи! Пусть просторы твоего Космоса всё чаще открывают свои тайны и секреты! Пусть твои полеты отмечаются огромными открытиями! Ты - наше Солнце, тепло которого согревает всех Нас! А мы - твои Пришельцы! И мы обожаем тебя! С Новым Космическим Годом, Дорогой наш Космо- Бабкин!"
Сергей и Снежана Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Позже она опубликовала десять фото с именинником, на которых Снежана и Сергей была запечатлены в разные периоды жизни и в разном возрасте. "Держите 10 раритетиков с моим Сергеем Бабкиным", - заинтриговала она.
Сергей и Снежана Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Поклонники музыканта пришли в восторг от семейной идиллии на снимках и гармонии, царящей в паре.
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Ранее Сергей и Снежана Бабкины душевно поздравили сына Артура.