"Навіть не помінялися!" Сніжана Бабкіна зворушила унікальними архівними фото з чоловіком

Снежанам Бабкіна не просто дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна, а його близький друг і муза. Пара виховує трьох прекрасних дітей – Артура, Веселіну і маленького Єлисея. До речі, музикант душі не чає в малюкові і часто проводить з ним час. У четвер, 7 листопада Сергій Бабкін відсвяткував день народження. Його друга половинка зворушила артиста до сліз своїм душевних креативним вітанням, потім опублікувала в Instagram унікальні фото з сімейного архіву.

Сніжана поділилася пікантним фото зі стильним чоловіком і залишила для нього "космічне" привітання.

"Ти - моя Всесвіт! Наш Космос - це Ти! Нехай безмежними будуть простори твого Щастя! Нехай Космо-Галактика твоєї Душі буде завжди наповнена мріями і надіями! Хай для тебе сяють зірки радості і пролітають комети удачі! Нехай простори твого Космосу все частіше відкривають свої таємниці і секрети! Нехай твої польоти відзначаються величезними відкриттями! Ти - наше Сонце, тепло якого зігріває всіх Нас! А ми - твої Прибульці! І ми обожнюємо тебе! З Новим Космічним Роком, Дорогий наш Космо - Бабкін!"

Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Пізніше вона опублікувала десять фото з іменинником, на яких Сніжана і Сергій відображені в різні періоди життя і в різному віці. "Тримайте 10 раритетиків з моїм Сергієм Бабкіним", - заінтригувала вона.

Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальники музиканта прийшли в захват від сімейної ідилії на знімках і гармонії, що панує у парі.

Які фотки круті!

Класні

Які Ви душевні! На фото безцінні миті такий великий життя

Дуже красиві і гармонійні в будь-якому віці, на кожному фото

Ви приклад для наслідування, ви великі молодці, вашим міцним стосункам можна тільки позаздрити в хорошому сенсі

Ось той випадок, коли знайшли один одного!

Вау які класні фото, ось саме в таких фото залишається душа

Ви навіть не помінялися!

Скріншот коментарів

Раніше Сергій та Сніжана Бабкіни душевно привітали сина Артура.