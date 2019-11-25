ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 13:34
Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка приняла участие в смелой фотосъемке среди льдов и пещер

Украинская певица и модель Даша Астафьева - известная любительница откровенных съемок и не стесняется демонстрировать свои соблазнительные формы на пикантных фото. Звезда нередко принимает участие в весьма необычных и дерзких фотосессиях - к примеру, сейчас она вместе с командой находится в Исландии, где позирует на фоне невероятно живописной природы.

Эффектными кадрами Даша поделилась на своей странице в Instgram. Красотка осталась верна себе и примерила яркие и порой откровенные образы - к примеру, летящие воздушные платья, в которых смело позировала на фоне ледников и пещер.

Ранее она отметила, что потрясающая природа этой страны настолько вдохновляет и заряжает ее, что она даже не чувствует холода во время съемок.

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда показала пикантный снимок в образе "пещерного человека" - Астафьева примерила горячий наряд, состоящий из сетчатого черного боди, контрастных чулков, алого шлейфа и ярко-красного корсета.

"Пещерный человек, которого вы заслужили", - с юмором подписала кадр Даша.

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)

Еще одно фото она назвала, как "Репетиция момента "принц подлетает" - на нем певица в полупрозрачном платье замерла у большой скалы, вытянув вперед руку.

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда поделилась своими впечатлениями от таких необычных съемок.

"В объективе нового, ооооочень талантливого и душевного режиссера)
@ivankvasha:

- залезь сюда
- кувыркаемся
- на скалу
- делай драму
- летим
И коронное, "хватит поправлять все". Ещё долго мне будет сниться..." - рассказала Астафьева.

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети оставили множество восхищенных отзывов, сравнивая Дашу с "матерью Драконов" и восторгаясь исландской природой.

  • Просто космос
  • Новая Мать Драконов
  • ты самая САМАЯ
  • Просто картина маслом,о чудо природы.
  • Это очень очень очень красиво !
  • Невероятно красиво
  • Шикарная
  • Огонь
  • Потрясающие фото!
  • Невероятные!
  • @da_astafieva неимоверная красота. Ты и локация слились воедино
  • Красота на фоне красоты
  • Ты там прям как будто родилась!!!! Прям своя-пресвоя в этой всей красотище

Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома.

Завораживающая красота: Даша Астафьева устроила смелую фотосессию в ледниках Исландии Обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома
Новости Украины Даша Астафьеванаряд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь