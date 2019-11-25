Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка взяла участь у сміливої фотозйомці серед льодів і печер

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і не соромиться демонструвати свої спокусливі форми на пікантних фото. Зірка нерідко бере участь в дуже незвичайних і зухвалих фотосесіях - приміром, зараз вона разом з командою знаходиться в Ісландії, де позує на тлі неймовірно мальовничої природи.

Ефектними кадрами Даша поділилася на своїй сторінці в Instgram. Красуня залишилася вірна собі і приміряла яскраві і часом відверті образи - наприклад, летючі повітряні сукні, в яких сміливо позувала на тлі льодовиків і печер.

Раніше вона зазначила, що приголомшлива природа цієї країни настільки надихає і заряджає її, що вона навіть не відчуває холоду під час зйомок.

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка показала пікантний знімок в образі "печерної людини" - Астаф'єва приміряла гарячий наряд, що складається з сітчастого чорного боді, контрастних панчох, червоного шлейфу і яскраво-червоного корсета.

"Печерна людина, яку ви заслужили", - з гумором підписала кадр Даша.

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Ще одне фото вона назвала, як "Репетиція моменту "принц підлітає" - на ньому співачка в напівпрозорому платті завмерла біля великої скелі, витягнувши вперед руку.

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка поділилася своїми враженнями від таких незвичайних зйомок.

"В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера)

@ivankvasha:

- залізь сюди

- перекидаємося

- на скелю

- роби драму

- летимо

І коронне, "вистачить поправляти все". Ще довго мені буде снитися..." - розповіла Астаф'єва.

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі залишили безліч захоплених відгуків, порівнюючи Дашу з "матір'ю Драконів" і захоплюючись ісландської природою.

Просто космос

Нова Мати Драконів

ти сама САМА

Просто картина маслом,про чудо природи.

Це дуже дуже дуже красиво !

Неймовірно красиво

Шикарна

Вогонь

Приголомшливі фото!

Неймовірні!

@da_astafieva неймовірна краса. Ти і локація злилися воєдино

Краса на тлі краси

Ти там прям як ніби народилася!!!! Прям своя-пресвоя в цій всій красота

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома.