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Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.11.2019 - 13:34
Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка взяла участь у сміливої фотозйомці серед льодів і печер

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і не соромиться демонструвати свої спокусливі форми на пікантних фото. Зірка нерідко бере участь в дуже незвичайних і зухвалих фотосесіях - приміром, зараз вона разом з командою знаходиться в Ісландії, де позує на тлі неймовірно мальовничої природи.

Ефектними кадрами Даша поділилася на своїй сторінці в Instgram. Красуня залишилася вірна собі і приміряла яскраві і часом відверті образи - наприклад, летючі повітряні сукні, в яких сміливо позувала на тлі льодовиків і печер.

Раніше вона зазначила, що приголомшлива природа цієї країни настільки надихає і заряджає її, що вона навіть не відчуває холоду під час зйомок.

Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка показала пікантний знімок в образі "печерної людини" - Астаф'єва приміряла гарячий наряд, що складається з сітчастого чорного боді, контрастних панчох, червоного шлейфу і яскраво-червоного корсета.

"Печерна людина, яку ви заслужили", - з гумором підписала кадр Даша.

Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Ще одне фото вона назвала, як "Репетиція моменту "принц підлітає" - на ньому співачка в напівпрозорому платті завмерла біля великої скелі, витягнувши вперед руку.

Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка поділилася своїми враженнями від таких незвичайних зйомок.

"В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера)
@ivankvasha:

- залізь сюди
- перекидаємося
- на скелю
- роби драму
- летимо
І коронне, "вистачить поправляти все". Ще довго мені буде снитися..." - розповіла Астаф'єва.

Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі залишили безліч захоплених відгуків, порівнюючи Дашу з "матір'ю Драконів" і захоплюючись ісландської природою.

  • Просто космос
  • Нова Мати Драконів
  • ти сама САМА
  • Просто картина маслом,про чудо природи.
  • Це дуже дуже дуже красиво !
  • Неймовірно красиво
  • Шикарна
  • Вогонь
  • Приголомшливі фото!
  • Неймовірні!
  • @da_astafieva неймовірна краса. Ти і локація злилися воєдино
  • Краса на тлі краси
  • Ти там прям як ніби народилася!!!! Прям своя-пресвоя в цій всій красота

Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома.

Заворожуюча краса: Даша Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію в льодовиках Ісландії Зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома
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