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Даша Астаф'єва блиснула спокусливою фігурою

Lite » Зірки 10.11.2018 - 12:25
Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Дівчина похвалилася спокусливою фігурою в прозорому вбранні

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася перед фанатами новим спокусливим нарядом. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Bibma?", - поцікавилася співачка.

Даша Астаф'єва блиснула спокусливою фігурою

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно саму Астаф'єву в довгому платті і прозорій блузці. При цьому образ вона вирішила доповнити елегантним бюстгальтером. Фанати співачка буквально "розсипалися" в компліментах кумиру.

"Ще та бімба", - сказала користувач Анастасія Бойко.

"Ви дуже жіночна", - підкреслює юзер Марія Муа.

"Просто прелесь", - уточнив користувач Дантес.

"Секс бімба", - сказала користувач Катерина Сафроненкова.

Даша Астаф'єва блиснула спокусливою фігурою

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним — дуже ніжним і вразливим ретро-чином. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".

Сама ж Астаф'єва активно ділитися різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

До цього, Астаф'єва прям-таки шокувала шанувальників своїм похмурим чином для Хеллоуїна 2018. Разом з співачкою в кадрі з'явився український продюсер Потап.

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Даша Астаф'єва
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