"Відчуваєш себе богинею": чарівна Тодоренко розкрила секрет привабливості

Ведуча постала в ефектному образі
Регіна Тодоренко знає секрет, як блискавично перетворитися з втомленої молодої матусі в ефектну і сексапільну жінку-вамп. Вона відкрито говорить з шанувальниками на своїй сторінці в соцмережі про тягар слави і материнства, а також не боїться показатися без макіяжу. Завжди весела і позитивна ведуча з задоволенням ділиться своєю філософією і життєвим досвідом з підписниками в instagram і завжди отримує від них зворотний зв'язок. Цього разу Регіна вирішила поділитися власним рецептом перевтілення і впевненості в собі.
Ведуча поміркувала про зв'язок усвідомлення власної неперевершеності, позитивних змін у житті і сприйнятті оточуючих. Свої філософські роздуми вона супроводила ефектним фото – Регіна позує з яскравим макіяжем і акуратною укладкою.
"Як же важливо відчувати себе красивою. Коли ти відчуваєш себе богинею, всі бачать тебе саме такою і навпаки, коли ти як, люди моментально унюхивают твій настрій. Для того, щоб притягнути добро, необхідно пахнути добром. - Цитати великих. Ну, правда ж?" - поцікавилася зірка "Орла и Решки".
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники оцінили не тільки слова, але і образ Регіни, про що поспішили повідомити їй під постом.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зачарувала ніжним фото з чоловіком Владом Топаловим.