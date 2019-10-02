"Відчуваєш себе богинею": чарівна Тодоренко розкрила секрет привабливості

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча постала в ефектному образі

Регіна Тодоренко знає секрет, як блискавично перетворитися з втомленої молодої матусі в ефектну і сексапільну жінку-вамп. Вона відкрито говорить з шанувальниками на своїй сторінці в соцмережі про тягар слави і материнства, а також не боїться показатися без макіяжу. Завжди весела і позитивна ведуча з задоволенням ділиться своєю філософією і життєвим досвідом з підписниками в instagram і завжди отримує від них зворотний зв'язок. Цього разу Регіна вирішила поділитися власним рецептом перевтілення і впевненості в собі.

Ведуча поміркувала про зв'язок усвідомлення власної неперевершеності, позитивних змін у житті і сприйнятті оточуючих. Свої філософські роздуми вона супроводила ефектним фото – Регіна позує з яскравим макіяжем і акуратною укладкою.

"Як же важливо відчувати себе красивою. Коли ти відчуваєш себе богинею, всі бачать тебе саме такою і навпаки, коли ти як, люди моментально унюхивают твій настрій. Для того, щоб притягнути добро, необхідно пахнути добром. - Цитати великих. Ну, правда ж?" - поцікавилася зірка "Орла и Решки".

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники оцінили не тільки слова, але і образ Регіни, про що поспішили повідомити їй під постом.

Це так точно. Пахнути щастям

Я просто тебе обожнюю, Регін

Які виразні очі

Регіна, яка ж ти гарна. Топалову шалено пощастило, він взагалі сам усвідомлює, що така, як Регіна, стала його дружиною. Жартую, будьте щасливі! Обожнюю вас обох!

Красуня

Регіночка, ти класна

Регіна, ти крута

Ти дуже красива

Божественно гарна!

Так, правда. Посміхнешся ти - посміхнуться тобі, світ-дзеркало!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зачарувала ніжним фото з чоловіком Владом Топаловим.