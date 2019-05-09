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"Чувствовала себя Королевишной": Лилия Ребрик показала французские приключения с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2019 - 15:06
"Чувствовала себя Королевишной": Лилия Ребрик показала французские приключения с мужем
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая с супругом посетили Версальский дворец

Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким продолжает наслаждаться романтикой и красивыми местами в городе любви - пара проводит майские праздники в Париже. Они много гуляют пешком и изучают основные достопримечательности - так, ранее телеведущая рассказала, что они успели подняться на Эйфелеву башню, а также посетить Лувр. Теперь же она поделилась новой порцией красочных снимков на своей странице в Instagram.

На этот раз влюбленные побывали в Версальском дворце и его садах. Лилия гуляла по Парижу в стильном и удобном наряде - джинсах, тунике и плаще с цветочным принтом, а также комфортных кроссовках.

&quot;Чувствовала себя Королевишной&quot;: Лилия Ребрик показала французские приключения с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)

По словам Ребрик, в величественном Версале она почувствовала себя настоящей Королевишной.

"Наші французькі пригоди продовжуються ... Сьогодні- Le château de Versailles (Версальський палац). За Вашими проханнями- викладаю багато фото. Але жодне фото не передасть всієї величі та краси... Відчувала себе Королевішною. Дякую @andrii_dyky", - поделилась впечатлениями ведущая.

&quot;Чувствовала себя Королевишной&quot;: Лилия Ребрик показала французские приключения с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, 8 мая у Лилии был день рождения - актрисе исполнилось 38 лет. Судя по всему, она отпраздновала его также во французской столице.

 

Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики восхищаются красотой и энергичностью ведущей, а также поздравляют ее с днем рождения и желают отличного отдыха.

  • "По-моему вы помолодели:) ( в смысле девчушка), такой светящийся взгляд, вам очень идет"
  • "Нежная такая"
  • "Ох ти, яка краса! Чудово!"
  • "Гарного відпочинку!!!)"
  • "Вы очень красивая . Образ вам очень идет. Вы очень классная пара"
  • "Самая прекрасная девушка на планете!"
  • "З Днем народження Вас!.. Ви просто приклад чарівності, краси та шарму для українських жінок. Всього Вам найкращого!"
  • "Ліля, Ви і ваша сім'я - неперевершені!!!!"
  • "Каждый день с нетерпением ждем Ваших новых фото. Спасибо за такие регулярные публикации"
  • "Лиля! Ты - солнышко, которое светит всем!"

Напомним, Лилия Ребрик с мужем посетила главную достопримечательность Парижа.

Ранее Лилия Ребрик вызвала восхищение в сети фото младшей дочери Полины.

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Новости Украины ПарижЛилия Ребрикведущая
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