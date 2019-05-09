"Чувствовала себя Королевишной": Лилия Ребрик показала французские приключения с мужем

Ведущая с супругом посетили Версальский дворец
Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким продолжает наслаждаться романтикой и красивыми местами в городе любви - пара проводит майские праздники в Париже. Они много гуляют пешком и изучают основные достопримечательности - так, ранее телеведущая рассказала, что они успели подняться на Эйфелеву башню, а также посетить Лувр. Теперь же она поделилась новой порцией красочных снимков на своей странице в Instagram.
На этот раз влюбленные побывали в Версальском дворце и его садах. Лилия гуляла по Парижу в стильном и удобном наряде - джинсах, тунике и плаще с цветочным принтом, а также комфортных кроссовках.
Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)
По словам Ребрик, в величественном Версале она почувствовала себя настоящей Королевишной.
"Наші французькі пригоди продовжуються ... Сьогодні- Le château de Versailles (Версальський палац). За Вашими проханнями- викладаю багато фото. Але жодне фото не передасть всієї величі та краси... Відчувала себе Королевішною. Дякую @andrii_dyky", - поделилась впечатлениями ведущая.
Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)
К слову, 8 мая у Лилии был день рождения - актрисе исполнилось 38 лет. Судя по всему, она отпраздновала его также во французской столице.
Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики восхищаются красотой и энергичностью ведущей, а также поздравляют ее с днем рождения и желают отличного отдыха.
Напомним, Лилия Ребрик с мужем посетила главную достопримечательность Парижа.
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