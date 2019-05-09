"Чувствовала себя Королевишной": Лилия Ребрик показала французские приключения с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая с супругом посетили Версальский дворец

Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким продолжает наслаждаться романтикой и красивыми местами в городе любви - пара проводит майские праздники в Париже. Они много гуляют пешком и изучают основные достопримечательности - так, ранее телеведущая рассказала, что они успели подняться на Эйфелеву башню, а также посетить Лувр. Теперь же она поделилась новой порцией красочных снимков на своей странице в Instagram.

На этот раз влюбленные побывали в Версальском дворце и его садах. Лилия гуляла по Парижу в стильном и удобном наряде - джинсах, тунике и плаще с цветочным принтом, а также комфортных кроссовках.

Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)

По словам Ребрик, в величественном Версале она почувствовала себя настоящей Королевишной.

"Наші французькі пригоди продовжуються ... Сьогодні- Le château de Versailles (Версальський палац). За Вашими проханнями- викладаю багато фото. Але жодне фото не передасть всієї величі та краси... Відчувала себе Королевішною. Дякую @andrii_dyky", - поделилась впечатлениями ведущая.

Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, 8 мая у Лилии был день рождения - актрисе исполнилось 38 лет. Судя по всему, она отпраздновала его также во французской столице.

Фото: Лилия Ребрик с мужем отдыхают в Париже (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики восхищаются красотой и энергичностью ведущей, а также поздравляют ее с днем рождения и желают отличного отдыха.

"По-моему вы помолодели:) ( в смысле девчушка), такой светящийся взгляд, вам очень идет"

"Нежная такая"

"Ох ти, яка краса! Чудово!"

"Гарного відпочинку!!!)"

"Вы очень красивая . Образ вам очень идет. Вы очень классная пара"

"Самая прекрасная девушка на планете!"

"З Днем народження Вас!.. Ви просто приклад чарівності, краси та шарму для українських жінок. Всього Вам найкращого!"

"Ліля, Ви і ваша сім'я - неперевершені!!!!"

"Каждый день с нетерпением ждем Ваших новых фото. Спасибо за такие регулярные публикации"

"Лиля! Ты - солнышко, которое светит всем!"

Напомним, Лилия Ребрик с мужем посетила главную достопримечательность Парижа.

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