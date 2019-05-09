ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Відчувала себе Королевішною": Лілія Ребрик показала французькі пригоди з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2019 - 15:06
"Відчувала себе Королевішною": Лілія Ребрик показала французькі пригоди з чоловіком
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча з чоловіком відвідали Версальський палац

Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким продовжує насолоджуватися романтикою і красивими місцями в місті кохання - пара проводить травневі свята в Парижі. Вони багато гуляють пішки і вивчають основні визначні пам'ятки - так, раніше телеведуча розповіла, що вони встигли піднятися на Ейфелеву вежу, а також відвідати Лувр. Тепер же вона поділилася новою порцією барвистих знімків на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз закохані побували у Версальському палаці і його садах. Лілія гуляла по Парижу в стильному і зручному вбранні - джинсах, туніці і плащі з квітковим принтом, а також комфортних кросівках.

&quot;Відчувала себе Королевішною&quot;: Лілія Ребрик показала французькі пригоди з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)

За словами Ребрик, у величному Версалі вона відчула себе справжньою Королевішною.

"Наші французькі пригоди продовжуються ... Сьогодні - Le château de Versailles (Версальський палац). За Вашими проханнями - викладаю багато фото. Але жодне фото не передасть всієї величі та краси... Відчувала себе Королевішною. Дякую @andrii_dyky", - поділилася враженнями ведуча.

&quot;Відчувала себе Королевішною&quot;: Лілія Ребрик показала французькі пригоди з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, 8 травня у Лілії був день народження - актрисі виповнилося 38 років. Судячи з усього, вона відсвяткувала його також у французькій столиці.

 

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники захоплюються красою і енергійністю ведучої, а також вітають її з днем народження і бажають відмінного відпочинку.

  • "По-моєму ви помолодшали:) ( тобто дівчинка), такий світиться погляд, вам дуже йде"
  • "Ніжна така"
  • "Ох, яка краса! Чудово!
  • "Гарного відпочинку!!!)"
  • "Ви дуже красива . Образ вам дуже йде. Ви дуже класна пара"
  • "Сама прекрасна дівчина на планеті!"
  • "З Днем народження Вас!.. Ви просто приклад чарівності, краси та шарму для українських жінок. Всього Вам найкращого!"
  • "Ліля, Ви і ваша сім'я - неперевершені!!!!"
  • "Кожен день з нетерпінням чекаємо Ваших нових фото. Спасибі за такі регулярні публікації"
  • "Ліля! Ти - сонечко, яке світить всім!"

Нагадаємо, Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа.

Раніше Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі фото молодшої дочки Поліни.

"Насолоджуємося":Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа Лілія Ребрик з чоловіком віддалися почуттям у Парижі
Новини України ПарижЛілія Ребрикведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся