Чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото

Поклонники засыпали комплиментами атмосферное фото Кароль
Тина Кароль – источник постоянного вдохновения для многотысячной армии фанатов. Украинская исполнительница буквально на ежедневной основе публикует новые стильные фото с разным характером. Иногда это задумчивые снимки, иногда достаточно откровенные и чувственные.
Новый день – новое фото от Кароль. На этот раз исполнительница поделилась с поклонниками черно-белым коллажом. На фото она позирует в уже знакомой ее поклонникам комбинации – костюм и тренч от украинского бренда artemklimchuk. Только на этот раз фото "с изюминкой" — на них можно рассмотреть декольте певицы. Образ дополняют массивные серьги с жемчужинами.
Как обычно, Тина Кароль никак не подписала свои фото. Лишь указав фотографа – Антон Кулаковский.
Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
К слову, на опубликованных намного раннее фото можно более детально рассмотреть этот образ.
Тина Кароль в костюме от artemklimchuk (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники певицы пришли в восторг от нового стильного появления своей любимицы и поспешили оставить отзывы.
Напомним, ранее нежная и настоящая Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа.