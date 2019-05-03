Чуттєва Тіна Кароль полонила розкішним декольте на нуарных фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники засипали компліментами атмосферне фото Кароль

Тіна Кароль – джерело постійного натхнення для багатотисячної армії фанів. Українська виконавиця буквально на щоденній основі публікує нові стильні фото з різним характером. Іноді це задумливі знімки, іноді досить відверті і чуттєві.

Новий день – нове фото від Кароль. На цей раз співачка поділилася з шанувальниками чорно-білим колажем. На фото вона позує у вже знайомій її шанувальникам комбінації – костюм і тренч від українського бренду artemklimchuk. Тільки на цей раз фото "з родзинкою" — на них можна розглянути декольте співачки. Образ доповнюють масивні сережки з перлами.

Як завжди, Тіна Кароль ніяк не підписала свої фото. Лише вказавши фотографа – Антон Кулаковський.

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, на опублікованих набагато раніше фото можна більш детально розглянути цей образ.

Тіна Кароль в костюмі від artemklimchuk (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в захват від нової стильної появи своєї улюблениці і поспішили залишити відгуки.

Фоточка, а на ній красоточка!

Тіна, ти нас зводиш з розуму!

На аристократку схожа!

Дуже чуттєво, красива шия!

Жінка інопланетної краси)

Тіна, новий наряд і ти така рідна))

Ця фотографія зводить з розуму мої очі) Е-елегантність!

Дівчина, та ви вогонь!

Кришталева дівчинка)

Прекрасна Тіна)

Суцільна естетика!

Навіщо так красиво?

Сказати, що ти мене вбила, це нічого не сказати

Неймовірне фото, ти просто зачаровуєш нас своєю красою.

Яка краса (ну як завжди).

Просто богиня!

Нагадаємо, раніше ніжна і справжня Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу.

Також Кароль зворушила фанів фото з таким, що подорослішало сином.