Чуттєва Тіна Кароль полонила розкішним декольте на нуарных фото

Шанувальники засипали компліментами атмосферне фото Кароль
Тіна Кароль – джерело постійного натхнення для багатотисячної армії фанів. Українська виконавиця буквально на щоденній основі публікує нові стильні фото з різним характером. Іноді це задумливі знімки, іноді досить відверті і чуттєві.
Новий день – нове фото від Кароль. На цей раз співачка поділилася з шанувальниками чорно-білим колажем. На фото вона позує у вже знайомій її шанувальникам комбінації – костюм і тренч від українського бренду artemklimchuk. Тільки на цей раз фото "з родзинкою" — на них можна розглянути декольте співачки. Образ доповнюють масивні сережки з перлами.
Як завжди, Тіна Кароль ніяк не підписала свої фото. Лише вказавши фотографа – Антон Кулаковський.
Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
До речі, на опублікованих набагато раніше фото можна більш детально розглянути цей образ.
Тіна Кароль в костюмі від artemklimchuk (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники співачки прийшли в захват від нової стильної появи своєї улюблениці і поспішили залишити відгуки.
Нагадаємо, раніше ніжна і справжня Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу.
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