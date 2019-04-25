Взгляд до мурашек: Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники засыпали любимую певицу комплиментами

Тина Кароль не перестает баловать своих поклонников эффектными фото - певица регулярно демонстрирует стильные и женственные, а порой и откровенные, наряды, а также делится фото со съемок и светских мероприятий. На новом снимке поп-дива просто-таки заворожила фанов глубиной своего взгляда.

На опубликованном в Instagram фото Тина запечатлена в нежном наряде в фиолетово-голубую полоску и с цветочным рисунком. Очаровательный образ дополняют красиво уложенные локоны и фирменная красная помада, но главная изюминка кадра - пронзительный взгляд артистки, как будто она смотрит прямо тебе в душу.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Именно это и отметили подписчики в своих комментариях, оставив также множество комплиментов красоте Кароль.

"Цепляешь взглядом"

"Магический взгляд"

"Тинаа, как же ты красива. нежность и притягательность во взгляде"

"Смотришь прямо в сердце"

"Глубокий взгляд"

"Тинка, смотришь прямо в душу"

"Як завжди, дуже ніжна"

"Взгляд до мурашек"

"Что за фарфорвая куколка?"

"Тону в твоих глазах"

"Загадочная такая"

"Глаза в глаза"

Напомним, сын Тины Кароль, 10-летний Вениамин поддержал маму в финале Голосу країни 9. Мальчик живет и учится в Великобритании, потому проводит с мамой не так много времени, как хотелось бы. Поклонники отметили, что он поразительно похож на покойного отца Евгения Огира.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.