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Взгляд до мурашек: Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 12:43
Взгляд до мурашек: Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники засыпали любимую певицу комплиментами

Тина Кароль не перестает баловать своих поклонников эффектными фото - певица регулярно демонстрирует стильные и женственные, а порой и откровенные, наряды, а также делится фото со съемок и светских мероприятий. На новом снимке поп-дива просто-таки заворожила фанов глубиной своего взгляда.

На опубликованном в Instagram фото Тина запечатлена в нежном наряде в фиолетово-голубую полоску и с цветочным рисунком. Очаровательный образ дополняют красиво уложенные локоны и фирменная красная помада, но главная изюминка кадра - пронзительный взгляд артистки, как будто она смотрит прямо тебе в душу.

Взгляд до мурашек: Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фотоФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Именно это и отметили подписчики в своих комментариях, оставив также множество комплиментов красоте Кароль.

  • "Цепляешь взглядом"
  • "Магический взгляд"
  • "Тинаа, как же ты красива. нежность и притягательность во взгляде"
  • "Смотришь прямо в сердце"
  • "Глубокий взгляд"
  • "Тинка, смотришь прямо в душу"
  • "Як завжди, дуже ніжна"
  • "Взгляд до мурашек"
  • "Что за фарфорвая куколка?"
  • "Тону в твоих глазах"
  • "Загадочная такая"
  • "Глаза в глаза"

Напомним, сын Тины Кароль, 10-летний Вениамин поддержал маму в финале Голосу країни 9. Мальчик живет и учится в Великобритании, потому проводит с мамой не так много времени, как хотелось бы. Поклонники отметили, что он поразительно похож на покойного отца Евгения Огира.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

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