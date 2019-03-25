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Чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 19:32
Чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала фотосет в яскравих і спокусливих образах

Популярна співачка Надя Дорофєєва не перестає дивувати шанувальників своїми перевтіленнями – на сцені зухвала і провокативна красуня в житті, за словами її чоловіка, ведучого і блогера Володимира Дантеса, дуже ніжна і ранима. Ефектна зовнішність, талант плюс невгамовна працездатність дозволяють дівчині досягати бажаного і успішно реалізовуватися у всіх сферах, де би вона себе не пробувала. Надя не тільки співачка і блогер, а також особа відомого косметичного бренду і власниця концепт-стору одягу. Звичайно ж, артистка часто знімається у фотосесіях, які незмінно викликають захоплення у її фанів. Так, вона показала фото в чуттєвому образі, пікантно оголивши на камеру плече і декольте.

На знімку візажисти "чаклують" над макіяжем співачки, працюючи над її перетворенням. Надя позує в халаті з кокетливо приспущеною лінією плеча – погляду прихильників відкрилося ефектне декольте і тонка шлейка її бюстгальтера.

Окремо треба сказати про мейкап знаменитості. Природний макіяж з використанням пастельних відтінків, акцент – на очі, глибину і виразність яких підкреслило підведена небесно-блакитним олівцем нижня внутрішня повіка.

Чуттєва Надя Дорофєєва &quot;блиснула&quot; спокусливим декольте Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам сподобалася ніжна і "натуральна" Надя. Не обійшлося і без щедрих компліментів на адресу ефектної зірки - вони зізналися, що дівчина буквально засліпила їх своєю красою.

"У тебе дуже гарні очі", "О, як гарно", "Крихітко, ти неймовірна", "Просто вогонь", "Красуня, а погляд вогонь", "Ой, який гарний мейк", "Ти просто незрівнянна", "Дуже круте фото! Просто чудово!", "Чому все так зі смаком, кожне фото - це шедевр", - зізнавалися зачаровані підписники.

У своїх "історіях" Надя порадувала фанів цілою фотосесією в різних образах. На деяких фото вона зображена у повітряній, невагомій сукні, що робить її схожою на диснеївську принцесу.

Чуттєва Надя Дорофєєва &quot;блиснула&quot; спокусливим декольте

Чуттєва Надя Дорофєєва &quot;блиснула&quot; спокусливим декольте

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також завзята дівчина вирішила трохи повеселитися на камеру і показалакумедні фото, зроблені в перервах між знімальним процесом. Не обійшлося і без образу фатальної красуні з акцентом на червоні чуттєві губи.

 

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва спантеличила шанувальників бунтарським фото, на якому показує зухвалий жест.

"Суцільний кайф": Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019 Ікона стилю: Надя Дорофєєва в сукні-піджаку захопила нескінченними ногами
Новини України Надя Дорофеєва
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