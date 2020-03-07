Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая своим откровенным фото спровоцировала коллег

Леся Никитюк не так давно заинтриговала поклонников бэкстейджем с горячего фотосета, пообещав жаркие кадры. Теперь же она решила приоткрыть завесу тайны и опубликовать эротические фото со своим участием. Стоит отметить, что кадры получились весьма откровенными и провокативными – на снимках Леся позировала в смелых образах, демонстрируя стройные формы во всей красе. На снимке у окна Леди Ле застыла в крошечных кружевных черных стрингах и коротком кардигане с объемными рукавами.

Мягкий свет падает на силуэт стройной Леси, которая эффектно позирует на камеру. Нюдовый макияж с выразительными глазами и чувственно приоткрытые губы добавляют и без того притягательному образу еще большую сексуальность.

"З весною вас! Бусінки. Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до нового. Ваша Ле", - написала они мотивирующее обращение к поклонникам.

Полностью фото можэно посмотреть тут

Гарячий кадр не оставил равнодуными коллег Леди Ле. Так, Владимир Остапчук опубликовал под жарким фото смайлы в виде языков пламени. Андрей Беняков, экс-ведущий "Орла и Решки" и "Х-фактора", в свойственной ему шуточной манере заявил, что Леся потеряла штаны.

Скриншот комментариев

Поклонники теледивы были обескуражены ее откровенным снимком и остались от него в полном восторге.

Ух ти яка вав вав вав. Le така Fан-Fантова

Лесюня красуня!

Огонь

Воу,воу полегче

Ты краще за всix!

Гарна

Божественно красивая девушка

Крутаааа. Чика

Сексі –шмексі

Яка гарна дива

Класс выглядишь

Какая ты красивая и фигура шикарная! Дай Бог тебе здоровья

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк завела фото топллесс на постели в оригинальных брюка-ботфортах.