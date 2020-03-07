ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.03.2020 - 17:31
Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая своим откровенным фото спровоцировала коллег

Леся Никитюк не так давно заинтриговала поклонников бэкстейджем с горячего фотосета, пообещав жаркие кадры. Теперь же она решила приоткрыть завесу тайны и опубликовать эротические фото со своим участием. Стоит отметить, что кадры получились весьма откровенными и провокативными – на снимках Леся позировала в смелых образах, демонстрируя стройные формы во всей красе. На снимке у окна Леди Ле застыла в крошечных кружевных черных стрингах и коротком кардигане с объемными рукавами.

Мягкий свет падает на силуэт стройной Леси, которая эффектно позирует на камеру. Нюдовый макияж с выразительными глазами и чувственно приоткрытые губы добавляют и без того притягательному образу еще большую сексуальность.

"З весною вас! Бусінки. Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до нового. Ваша Ле", - написала они мотивирующее обращение к поклонникам.

Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото

Полностью фото можэно посмотреть тут

Гарячий кадр не оставил равнодуными коллег Леди Ле. Так, Владимир Остапчук опубликовал под жарким фото смайлы в виде языков пламени. Андрей Беняков, экс-ведущий "Орла и Решки" и "Х-фактора", в свойственной ему шуточной манере заявил, что Леся потеряла штаны.

Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото

Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото

Скриншот комментариев

Поклонники теледивы были обескуражены ее откровенным снимком и остались от него в полном восторге.

  • Ух ти яка вав вав вав. Le така Fан-Fантова
  • Лесюня красуня!
  • Огонь
  • Воу,воу полегче
  • Ты краще за всix!
  • Гарна
  • Божественно красивая девушка
  • Крутаааа. Чика
  • Сексі –шмексі
  • Яка гарна дива
  • Класс выглядишь
  • Какая ты красивая и фигура шикарная! Дай Бог тебе здоровья

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк завела фото топллесс на постели в оригинальных брюка-ботфортах.

Это любовь: Владимир Остапчук намекнул на новую возлюбленную Худышка: Леся Никитюк "сверкнула" стальным прессом в египетском all inclusive
Новости Украины Леся НикитюкВладимир Остапчук
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь