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Чуттєва елегантність: Спокуслива Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2020 - 10:56
Чуттєва елегантність: Спокуслива Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча "відзначила" зростання кількості шанувальників в Instagram

Леся Нікітюк вирішила пересидіти карантин в компанії рідних та близьких в рідному Хмельницькому. Зірка знає, чим зайняти себе та інших на час карантину – разом з маленькими племінницями вона займається творчістю, а також готує і хвалиться результатами. Наприклад, теледіва зробила самостійно смачний тірамісу і прикрасила його ягодами. У зірки з'явилося більше часу на соцмережі, а також "прибуло в полку" шанувальників.

Так, ведуча розповіла, що кількість її фанів в Instagram зросла більш, ніж на 100 000 і запропонувала їм познайомитися ближче і трохи розповісти про себе. Пост Леді Ле супроводила ефектним чуттєвим фото. На портретному знімку зірка позує в капелюсі і демонструє на камеру розкішний бюст у вбранні з корсетною ліфом і відкритими плечима, а також лінією декольте. В якості ефектного аксесуара – великі і широкі чорні сережки-кільця.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого кадру і скупали ведучу в компліментах і навіть виявили схожість Леді Ле з Катею Осадчою.

Чуттєва елегантність: Спокуслива Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Остапчук оцінив: Леся Нікітюк в мереживних микрострингах розохотила гарячим фото

  • Сама сама сама........найкраща
  • З першої появи на екрані – обожнюю
  • Красотуля
  • Божественно, і невпізнанна
  • Вау, вау, вау!!! Яке фото!
  • Привіт, Леся. Ти справжня, ти супер!
  • Схожа на Катю Осадчу

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила шанувальників фотоколажем і показала, як буде "виглядати" після карантину.

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