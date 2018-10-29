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"Чуть не прыгнула на стекло": Екатерина Кухар о жесткой конкуренции в балете

Lite » Звезды 29.10.2018 - 11:36

Видео: YouTube/Танці з зірками

Народная артистка Украины, прима-балерина Екатерина Кухар в эфире 10 выпуска шоу Танці з зірками 2018 рассказала о жесткой конкуренции в мире балета.  

Так, звезда подчеркнула, что "слабые в балете не выживают".

"Я требовательная и жесткая. Слабые в балете не выживают. Всегда есть люди, которые дышат вам в спину и мечтают быть на вашем месте", - сказала Кухар, которая недавно рассказала, как ездила в Латинскую Америку и призналась, чего боится больше всего.

&quot;Чуть не прыгнула на стекло&quot;: Екатерина Кухар о жесткой конкуренции в балете

Скриншот

Также она вспомнила, как ее хотели покалечить ее же коллеги.

"В прошлом году меня спасла мой костюмер. Она буквально закрыла меня, не дала прыгнуть мне на ступеньку, где были рассыпаны стекла", - отметила прима-балерина.

&quot;Чуть не прыгнула на стекло&quot;: Екатерина Кухар о жесткой конкуренции в балете

Скриншот

Напомним, что 19 и 20 октября в Национальной опере Украины состоялась долгожданная премьера второго акта балета "Дети ночи. Андрогин" в исполнении звездного дуэта Александра Стоянова и Екатерины Кухар.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Екатерина КухарТанці з зірками
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