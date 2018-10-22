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"Дети ночи. Андрогин": как прошла премьера балета с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Lite » Досуг 22.10.2018 - 22:10
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

О том, как прошел показ долгожданной постановки в Национальной опере Украины, - в материале LITE

19 и 20 октября в Национальной опере Украины состоялась долгожданная премьера второго акта балета "Дети ночи. Андрогин" в исполнении звездного дуэта Александра Стоянова и Екатерины Кухар.

&quot;Дети ночи. Андрогин&quot;: как прошла премьера балета с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Александр Стоянов и Екатерина Кухар (фото: пресс-служба / Лида Тропман и Ксения Орлова)

Несомненно, в новых ролях невесомая Екатерина и летающий на сцене Александр великолепны, зал буквально оживал с каждым их выходом на сцену.

 

В Киеве состоялась премьера второго акта балета "Дети ночи. Андрогин" (фото: пресс-служба / Лида Тропман и Ксения Орлова)

Отметим, что балет создан хореографом и артистом Staatsbalett Berlin Александром Абдукаримовым, который во второй премьерный день танцевал одну из главных партий - Провидца. Балет одновременно современный и классический, без подделок под Петипа или Ноймайера, а со своим особым подчерком и с глубоким смыслом.

Спектакль создан по мотивам греческой легенды об Андрогинах. При этом судьба мифических существ раскрыта с помощью пластики впервые, ранее этой темы в балете никто не поднимал.

Постановка "Дети ночи" - новое дыхание в современной украинской хореографии. Талантливые и смелые артисты решились на эксперимент, и у них получилось рассказать красивую легенду мастерски, до мурашек по коже. Зрители два дня аплодировали стоя, кричали "браво".

К слову, среди публичных персон можно было встретить и селебрити, и бизнесменов, и министров: Ахтема Сейтаблаева, Катерину Сильченко, Ольгу Фреймут, Игоря Ласточкина, Иллону Гвоздеву, Монро, Анастасию Даугуле, Викторию Смеюху, Нелю Шовкопляс, Евгения Нищука, Геннадия Зубко и многих других.

 

Звезды посетили премьеру второго акта балета "Дети ночи. Андрогин" (фото: пресс-служба / Лида Тропман и Ксения Орлова)

Добавим, что после Киева постановку увидят и другие украинские города: Одесса, Полтава, Сумы, Днепр, Харьков, Запорожье, Житомир.

Напомним, что недавно популярная украинская прима-балерина призналась, чего боится больше всего.

Тем временем в сети до сих пор обсуждают "взрывной" концерт The HARDKISS во Дворце Спорта.

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