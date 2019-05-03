"Трохи не відкусила пальці": Регіна Тодоренко пустилася у всі тяжкі на відпочинку

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча дозволила собі забути про дієту в Туреччині

Регіна Тодоренко - успішна телеведуча, при цьому їй успішно вдається поєднувати кар'єру з вихованням маленького сина Михайла. Однак про відпочинок артистка теж не забуває - зараз вона разом з малям і друзями розслабляється в Туреччині. Раніше молода матуся показала, як перепрала цілу купу дитячих речей, через що балкон її номера став виглядати, немов одеський дворик. А тепер зізналася, що на відпочинку дозволила собі не думати про дієту, адже там все таке смачне!

На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала кумедне фото, на якому вона стоїть у садку біля столика з безліччю різноманітних фруктів та солодощів. В руках вона тримає смакоту, від якої явно збирається відкусити шматочок. Одягнена ведуча в смугастий міді-сарафан і білі кросівки, а зібрала волосся в пучок. Маленький Майкл теж з нею - дитина сидить в ерго-рюкзаку, який зірка одягла спереду, так що видно тільки ручку малюка.

"Хто з вас подумає, що я приїхала на відпочинок просто пожерти. Що поробиш, якщо тут так смачно. Вчора спробувала фірмову страву від шефа - баклава! Боже, мало не відкусила собі пальці, справжня смакота. Подяка вселенського масштабу. До речі, ніколи не цікавилася, якщо б вам дали золоту карту, в яку країну ви б полетіли відпочивати?" - прокоментувала Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники почали навперебій писати, куди б вони вирушили на відпочинок із золотою картою. Деякі ж заявили, що Регіна неправильно носить дитину на собі.

"А я ще ніде не була, побувала б у будь-якій країні для початку"

"Не хочу здатися занудою, але категорично не можна носити дитину в даному кенгуру, тим більше "обличчям до світу". Ніжки повинні бути в положенні "М" і дитина повинна бути повернута обличчям до мами"

"В Іспанію, моя мрія"

"Австралія і Америка"

"Регіна від молодої, стрункої дівчинки з орла і решки ні чого не залишилося, а я ще пам'ятаю вас з фабрики зірок, оскільки я з України, але це правильно, адже ви мама і це головне"

"Регіна, ви мені дуже подобаєтесь!! Така позитивна і завжди з посмішкою на обличчі!! Дай Боже вашій родині всього найкращого!!!!"

На Кубу Регіна, почитайте будь ласка порівняння дитячих переносок. Ваш варіант шкідливий для здоров'я Бобика"

"Ну Регіна, ну пустуха. Пішла я свій лукум дожирать"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання на відпочинку.

Раніше телеведуча Регіна Тодоренко поскаржилася на брак часу для догляду за собою і поділилася секретом гарної шкіри.