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В чулках и прозрачном боди: Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть откровенным фото

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Певица в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство юмора

Слава Каминская из дуэта НеАнгелы Слава Каминская после развода с мужем не падает духом – она много путешествовала, в том числе совершила незабываемый круиз на яхте в компании друзей и устроила жаркий фотосет в Греции, а также призналась журналистам, что у нее уже появились новые отношения. Так, распространяться об избраннике и показывать его певица пока не спешит, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Зато Слава с удовольствием демонстирует на страничке в Instagram пикантные снимки. Не обходится так же и без фирменного юмора звезды, ведь поклонники обожают ее за умение иронично пошутить над собой и другими.

Артистка опубликовала довольно откровенное фото в прозрачном боди и чулках, правда, интимные места она предусмотрительно прикрыла табличками с надписями: "с пробегом" и "новинка".

"Не так страшен пробег, как его рисуют (с) Цитаты счастливых женщин", - с юмором подписала певица пикантный кадр.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили как само фото, так и чувство юмора Славы. Они стали оставлять в комментариях шутливые подписи, а также не забывали о комплиментах.

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  • Смелая девчонка
  • Стильная, гламурная, сексуальна, обворожительная!
  • Фото просто бомба. Слава, вы как всегда с юмором
  • Потрясающее чувство юмора!
  • Красотка
  • Шикарна
  • Румяна, хороша
  • Вы похорошели
  • Как всегда не реально крутая Слава
  • А ухоженная, как новая!
  • Секс
  • Класс

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы умилила сеть забавным и непосредственным фото детей – сына Леонарда и дочери Лауры.

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