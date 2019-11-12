В чулках и прозрачном боди: Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть откровенным фото

Слава Каминская из дуэта НеАнгелы Слава Каминская после развода с мужем не падает духом – она много путешествовала, в том числе совершила незабываемый круиз на яхте в компании друзей и устроила жаркий фотосет в Греции, а также призналась журналистам, что у нее уже появились новые отношения. Так, распространяться об избраннике и показывать его певица пока не спешит, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Зато Слава с удовольствием демонстирует на страничке в Instagram пикантные снимки. Не обходится так же и без фирменного юмора звезды, ведь поклонники обожают ее за умение иронично пошутить над собой и другими.

Артистка опубликовала довольно откровенное фото в прозрачном боди и чулках, правда, интимные места она предусмотрительно прикрыла табличками с надписями: "с пробегом" и "новинка".

"Не так страшен пробег, как его рисуют (с) Цитаты счастливых женщин", - с юмором подписала певица пикантный кадр.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили как само фото, так и чувство юмора Славы. Они стали оставлять в комментариях шутливые подписи, а также не забывали о комплиментах.

"Мечта мужчин": Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами

Смелая девчонка

Стильная, гламурная, сексуальна, обворожительная!

Фото просто бомба. Слава, вы как всегда с юмором

Потрясающее чувство юмора!

Красотка

Шикарна

Румяна, хороша

Вы похорошели

Как всегда не реально крутая Слава

А ухоженная, как новая!

Секс

Класс

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы умилила сеть забавным и непосредственным фото детей – сына Леонарда и дочери Лауры.