В чулках и боди: Каменских оригинально сообщила Потапу радостную новость

Настя Каменских даже после свадьбы с Потапом не перестает публиковать в соцсетях пикантные снимки. Поклонники больше не задаются вопросом, кто же автор откровенных кадров, а сам рэпер всегда отмечает горячие снимки жены и оставляет ей комплименты или красноречивые смайлы. В этот раз повод обменяться любезностями у пары был более, чем значимый.

На странице в Instagram певица опубликовала жаркий снимок, на котором позирует в постели. На артистке – белоснежное боди с прозрачными вставками и чулки. Потап застыл над женой и снимает ее на камеру. Горячий кадр был сделан во время бэкстейджа съемок клипа-признания, который рэпер выпустил накануне свадьбы с Настей, "Константа".

"Лешенька, твоя-наша Константа набрала в YouTube уже целых 5 млн. Я тебя поздравляю, и спасибо тебе за такую искреннюю песню!" - обратилась артистка к любимому мужу.

Потап решил не мешкать с ответом и оставил под горячим фото смайлы в виде сердечек. Поклонники также оценили откровенный кадр и порадовались достижению пары. Правда, некоторые пользователи отметили, что столь пикантные моменты лучше оставить для личного просмотра, а не выставлять на всеобщее обозрение.

"Перебор!", "Похоже на видео для взрослых", "Красивая пара, красивая песня, красивое видео! Все закономерно! Ей и 100 лямов не предел! Счастья вам, белые лебеди!", "Все что от души, всегда приводит к успеху. Поздравляю вас", "Действительно искренне", "Просто супер! Вы бомба большого всплеска позитивных эмоций", "Это великолепная песня" - делились впечатлениями поклонники.

Скриншот комментариев

Предлагаем оценить видео-миллионник от Потапа:

Видео: YouTube/ПТП

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