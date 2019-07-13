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Стильная Настя Каменских блеснула экстравагантным нарядом на съемках Х-фактора

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.07.2019 - 16:17
Стильная Настя Каменских блеснула экстравагантным нарядом на съемках Х-фактора
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица сообщила, что срочно примчалась в Киев после концерта в другом городе

Настя Каменских не привыкла сидеть на месте, а лето – особенно "урожайная" пора для артистов, ведь у болшинства из них на этот период намечены гастроли. NK не стала исключением, кроме того, звезда заняла судейское кресло на шоу "Х-фактор" и с удовольствием делится с поклонниками фото образов, в которых появится в эфирах. Так, она опубликовала в Instagram лук в оригинальном аутфите.

Певица рассказала, что она привыкла с стремительному ритму жизни – еще вчера была на концерте в Харькове, а сегодня задействована на съемках в Киеве.

"Опера называется "Фигаро тут, Фигаро там". Вчера я была на потрясающем концерте в Харькове. Кстати, всем огромное спасибо. И каких-то 5 часов в автобусе, и я уже на съемках "Х-фактора", - похвасталась артистка.

Стильная Настя Каменских блеснула экстравагантным нарядом на съемках Х-фактора

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Она опубликовала кадр из гримерки, на котором  позирует в экстравагантном комбинезоне. Одна половина наряда - черная, а другая сторона - белая с крупным принтом в виде надписей. Свой образ она дополнила поясом и желтыми туфлями с острыми носами.

Отдельного внимания заслуживает прическа звезды. Ее волосы были гладко зачесаны назад, а в качестве трендовых аксессуаров локоны были зафиксированы сбоку двумя заколками.

Стильная Настя Каменских блеснула экстравагантным нарядом на съемках Х-фактора

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Потап опубликовал солнечное видео с Настей Каменских. Пара едет на электрокаре по полю для гольфа. Ролик также был снят в Харькове, куда артисты прибыли вместе. Под видео пара обменялась трогательными посланиями.

Также ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами  и показала жаркие танцы.

Кроме того,  Настя Каменских вместе с девушками-танцорами из своего шоу-балета покорила сеть пикантным снимком.

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