Чудесные! Внучка Софии Ротару заворожила счастливым редким фото с женихом

Соня Евдокименко поделилась лучезарным фото с бойфрендом
Внучка Софии Ротару, юная модель и певица Соня Евдокименко давно перестала скрывать своего бойфренда, молодого бизнесмена и коллекционера Марко Дюменила. Пара провела лето в Италии и Франции, наслаждаясь лучшими европейскими курортами. Девушка познакомила избранника с семьей и он даже прилетел в Киев, где устроил фотопрогулку. Совместные снимки пары появляются в Instagram Сони редко, зато всегда вызывают живой интерес у ее подписчиков.
Так, девушка решила опубликовать лучезарное летнее фото, на котором позирует с женихом. Соня широко и беззаботно улыбается на камеру. На ней – белоснежная рубашка и стильные изящные украшения – цепочка с цветами на шее и аккуратные сережки из одного комплекта. Марко также расплылся в сдержанной улыбке, а глаза спрятал за солнечными очками.
"Будьте солнечными. Улыбайтесь!" - призвала Соня под снимком.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Комментаторы не смогли смолчать и тут же заявили, что улыбка Софие очень к лицу, а вместе с бойфрендом они выглядят гармоничной парой.
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Напомним, что Соня Евдокименко прилетела в Киев из Нью-Йорка ради того, чтобы провести праздники в кругу семьи. Прямо в аэропорту девушку встретили родители, а дома ее ждал четырехлапый друг.