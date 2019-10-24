Вся в белом: внучка Софии Ротару поразила стройностью в изысканном образе

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Внучка Ротару также похвасталась роскошным интерьером

Соня Евдокименко не перестает делиться с многотысячной армией поклонников стильными повседневными решениями. Отметим, что 18-летняя внучка Народной артистки Украины Софии Ротару активно развивается в качестве модного блогера, а также с удовольствием делится различными фитнес-советами и бьюти-лайфхаками. Не так давно Евдокименко показала свой идеальный осенний образ - в пестром вязаном кардигане. Тема осенних луков продолжается. На этот раз внучка Ротару показала total white образ.

Так, на своей страничке в сети instagram Соня Евдокименко опубликовала фото нового образа. Девушка позирует в полностью белом наряде. На модели - облегающие белые джинсы, а также свитер крупной вязки. Total white образ довершают массивные белые серьги в ушах. Интересно, что девушка позирует босиком. Более того, даже интерьер гармонично сочетается с ее образом. Отметим, что “total-образы” - тренд осени 2019. В этом сезона особенно актуальны полностью черные или же кислотно-розовые луки.

Стильная Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники внучки Ротарту поспешили засыпать ее восторженными образами:

“Интерьер просто супер, мне нравятся белые тона в комнатах)”

“Очень нежный образ”

“Хоть я и поклонник чёрного цвета, но тебе очень идёт белый”

“Белое на белом. Гармонично смотрится”

“Какое все нежное”

“Белая локация, светлые мысли”

“Обожаю белый!!!! Красиво очень)”

“Все в таких нежных тонах. Красиво”

“Обалдеть как это красиво”

Скриншот комментариев: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, что Ротару не привыкать к тотал-образам. Ранее красотка уже демонстрировала ультрастильные монохромные образы.

Стильная Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.