Вся в белом: внучка Софии Ротару поразила стройностью в изысканном образе

Внучка Ротару также похвасталась роскошным интерьером
Соня Евдокименко не перестает делиться с многотысячной армией поклонников стильными повседневными решениями. Отметим, что 18-летняя внучка Народной артистки Украины Софии Ротару активно развивается в качестве модного блогера, а также с удовольствием делится различными фитнес-советами и бьюти-лайфхаками. Не так давно Евдокименко показала свой идеальный осенний образ - в пестром вязаном кардигане. Тема осенних луков продолжается. На этот раз внучка Ротару показала total white образ.
Так, на своей страничке в сети instagram Соня Евдокименко опубликовала фото нового образа. Девушка позирует в полностью белом наряде. На модели - облегающие белые джинсы, а также свитер крупной вязки. Total white образ довершают массивные белые серьги в ушах. Интересно, что девушка позирует босиком. Более того, даже интерьер гармонично сочетается с ее образом. Отметим, что “total-образы” - тренд осени 2019. В этом сезона особенно актуальны полностью черные или же кислотно-розовые луки.
Стильная Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Поклонники внучки Ротарту поспешили засыпать ее восторженными образами:
Скриншот комментариев: instagram.com/iamsofiaeve
Отметим, что Ротару не привыкать к тотал-образам. Ранее красотка уже демонстрировала ультрастильные монохромные образы.
Стильная Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.