Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим

Соня Євдокименко поділилася променистим фото з бойфрендом
Внучка Софії Ротару, юна модель і співачка Соня Євдокименко давно перестала приховувати свого бойфренда, молодого бізнесмена та колекціонера Марко Дюменіла. Пара провела літо в Італії і Франції, насолоджуючись кращими європейськими курортами. Дівчина познайомила обранця з сім'єю і він навіть прилетів у Київ, де влаштував фотопрогулянку. Спільні знімки пари з'являються в Instagram Соні рідко, зате завжди викликають жвавий інтерес у її підписників.
Так, дівчина вирішила опублікувати яскраве літнє фото, на якому позує з нареченим. Соня широко і безтурботно посміхається на камеру. На ній – білосніжна сорочка і стильні витончені прикраси – ланцюжок з квітами на шиї і акуратні сережки з одного комплекту. Марко також розплився в стриманій усмішці, а очі сховав за сонячними окулярами.
"Будьте сонячними. Посміхайтеся!" - закликала Соня під знімком.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Коментатори не змогли змовчати і тут же заявили, що посмішка Софії дуже личить, а разом з бойфрендом вони виглядають гармонійною парою.
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Нагадаємо, що Соня Євдокименко прилетіла до Києва з Нью-Йорка заради того, щоб провести свята в колі сім'ї. Прямо в аеропорту її зустріли батьки, а вдома чекав чотирилапий друг.