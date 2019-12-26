Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим

Внучка Софії Ротару, юна модель і співачка Соня Євдокименко давно перестала приховувати свого бойфренда, молодого бізнесмена та колекціонера Марко Дюменіла. Пара провела літо в Італії і Франції, насолоджуючись кращими європейськими курортами. Дівчина познайомила обранця з сім'єю і він навіть прилетів у Київ, де влаштував фотопрогулянку. Спільні знімки пари з'являються в Instagram Соні рідко, зате завжди викликають жвавий інтерес у її підписників.

Так, дівчина вирішила опублікувати яскраве літнє фото, на якому позує з нареченим. Соня широко і безтурботно посміхається на камеру. На ній – білосніжна сорочка і стильні витончені прикраси – ланцюжок з квітами на шиї і акуратні сережки з одного комплекту. Марко також розплився в стриманій усмішці, а очі сховав за сонячними окулярами.

"Будьте сонячними. Посміхайтеся!" - закликала Соня під знімком.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Коментатори не змогли змовчати і тут же заявили, що посмішка Софії дуже личить, а разом з бойфрендом вони виглядають гармонійною парою.

Вся в білому: внучка Софії Ротару вразила стрункістю у вишуканому образі

Така у вас гарна посмішка

Чудові

Вау, фотка просто супер. Частіше усміхайся тобі йде

Вау, які ви милі

Які ви класні!

Позитивне фото

Дуже сонячне фото

Друзі, ви класні!

Ти така красива

Такі прекрасні люди

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Соня Євдокименко прилетіла до Києва з Нью-Йорка заради того, щоб провести свята в колі сім'ї. Прямо в аеропорту її зустріли батьки, а вдома чекав чотирилапий друг.