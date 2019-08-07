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Чудеса! Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически


Фаны обратили внимание на изменения во внешности певицы

Ани Лорак любит менять концертные наряды и удивлять поклонников новыми сценическими образами. Если в повседневности она предпочитает удобство и кэжуал-луки, а сейчас еще и активно и экспериментирует с молодежным стилем, то на сцене перевоплощается в эффектную диву, которая блистает в смелых костюмах и роскошных нарядах. Конечно, не обходится и без критики, ведь не всем по душе пикантные сценические образы порой на грани с эпатажем. Впрочем, многочисленная армия поклонников звезду в обиду не дает и всегда находит для нее массу комплиментов и не скупится на слова поддержки. За это певица дарит им тепло и  внимание на своих концертах.

На странице в Instagram Каролина (настоящее имя артистки) опубликовала несколько образов со своего вчерашнего выступления в Сочи. На первом снимке она красуется в коротком топе и блестящих лосинах. Наряд идеально подчеркнул изящные формы звезды и ее сальной пресс.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На втором снимке Ани запечатлена в золотом платье ассиметричного кроя с одним рукавом и пикантным вырезом до бедра.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Но внимание поклонников привлекли изменения во внешности артистки. Еще вчера она носила удлиненное каре до плечей, а уже сегодня на ее голове копна длинных роскошных волос.

  • Странно так вчерашнее видео было с волосами по плечи , а сейчас длинные. Чудеса. Видимо не свои
  • Красотка
  • Как же вам идут длинные волосы
  • Шикарная
  • Моя эмоциональная дива!
  • Волшебная
  • Образы просто огонь!
  • Роскошная! Длинные волосы вам очень идут
  • Зажигательная дива!
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Ани Лорак показала фото со своим новым возлюбленным Егором Глебом, которого певица уже перестала скрывать от публики. Пара позировала в гримерке.

Ранее Ани Лорак засветила роскошный бюст в полупрозрачном наряде.

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