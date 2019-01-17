"Дива не станеться": дружина Тищенко розповіла про труднощі схуднення після пологів

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська супроводила свою розповідь про непросте відновлення і схуднення після пологів вражаючими знімками з особистого архіву

Молода дружина відомого ресторатора Миколи Тищенка, модель і бізнесвумен Алла Барановська відверто розповіла підписникам, як непросто їй далося схуднення після народження сина. На своїй сторінці в Instagram вона озвучила свої переживання з приводу боротьби із зайвою вагою, поділившись досвідом з молодими мамами.

Модель повідомила, що хоче заспокоїти всіх тих, хто турбується через недосконалість фігури після появи на світ малюка.

"Я хочу своїм прикладом заспокоїти і підтримати всіх дівчаток, які скоро стануть мамами або нещодавно народили! Я довго думала, чи варто! Але мені нема чого приховувати! Колись подібні фото однієї спортивної красуні заспокоїли мене і я щаслива пішла в родову", - почала вона.

Барановська зазначила, що, як правило, в мережі можна побачити тих, хто хвалиться ідеальною фігурою на третій день після відвідання пологового будинку, але вона в число цих щасливчиків не потрапила.

"Звичайно, у мережі ми бачимо ідеальні фото з пресом вже на третій день після пологів! Я не увійшла в число таких щасливчиків і щоб повернути те, що було до пологів мені доводиться гарувати по сей день! Гортайте фото! Перше фото - я зараз! Без фотошопу! Тільки корекція кольору! Мінус 11 кг! 59 кг на вагах! Прибрала майже всю в'ялість і підняла живіт з підлоги", - поділилася своїми досягненнями Алла.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Також дружина Миколи Тищенка опублікувала архівні фото, на яких вона зображена в різні постродові періоди, щоб показати, як змінювалася її фігура.

"2 фото: я через 3 години після пологів! Живіт як желе на 6 місяці; 3 фото: я через 3 дні після пологів! Перша ніч вдома! Ліфчик годуючої красуні!; 4 фото: 4 тижні після пологів!; 5 фото: я набрала 12 кг після завершення гв, на фото я в вересні починаю тренування!", - пояснила вона.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Бізнесвумен згадала, що через пару місяців після народження сина Давида стала приходити в колишню форму. Але після завершення годування грудьми стрімко набрала вагу.

"Через 2 місяці після пологів я вже почала приходити у форму і радіти! В Київ я прилетіла реально худою з великими грудьми. А після завершення гв, коли Давиду було 7 місяців, я набрала 12 кг за місяць. Це був потужний гормональний збій після припинення гв. Це було пекло, бачити як ти просто жирієшь на очах! Шкіра на моєму животі просто обм'якла і опустилася до землі", - написала Барановська.

Влітку минулого року Алла вирішила грунтовно взятися за себе і почати інтенсивно худнути, адже їй було непросто прийняти себе такою, якою вона побачила в дзеркалі.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"У червні 2018, я зрозуміла, що навіть цільний купальник мене вже не рятує, що пора відкласти роботу і всі клопоти і зайнятися собою, я включила в будинку найяскравіший світло і стала в білизні перед дзеркалом! Поплакала, покричала сама на себе! (Хоча чоловік завжди казав мені, що я дуже навіть нічого і не давав заповітний пендаль, а треба було). Я вирішила, що пора все міняти, адже синові вже майже два роки, і я не можу все списувати на те, що я недавно народила. За ці 6 місяців я схудла на 11 кг! Для мене це величезний прогрес!" - похвалилася екс-манекенниця.

Наостанок вона дала пораду всім, хто зараз переживає через недосконалість фігури і, як колись вона, мріє знову стати стрункою.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Мораль цієї байки! Після пологів чудо не станеться, дайте собі перерву, походіть товстенькою, але через рік півтора беремо себе в руки і навіть, якщо чоловік не йде і досі палко любить, все одно піднімаємо попу і повертаємо колишнє тіло!" - звернулася вона до подписчиць.

Коментатори подякували Аллі за те, що вона відкрито і чесно поділилася власним досвідом і захопилися її роботою над собою

"Сама красива, добра, щира і справжня. А головне, сильна. Дуже Вами захоплююся", "Дякую за натхнення!", "Молодець! Правильно, що виставили, це стимул для інших", "Немає слів! Ви молодець . Всім би такого прагнення і витримки!", "Шалено мотивує. Справжня, ніжна, жіночна. Спасибі вам за таку відвертість!" - писали читачі її мікроблогу.

Скріншоти коментарів (instagram.com/allabonya)

Раніше Алла Барановська захопила мережу знімком в купальнику, зробленому під час відпочинку з сім'єю і друзями в Таїланді.

Нагадаємо, що фотосесія дружини Миколи Тищенка в "голій сукні" викликала шквал критики користувачів соцмережі. В сміливому вбранні вона з'явилася на святкуванні Нового Року.