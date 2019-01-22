"Чтобы попа была в порядке": Никитюк в бикини показала экстрим на отдыхе

Фото: Леся Никитюк (instagram.com lesia_nikituk)

Телеведущая показала, чем занимается на Мальдивах и какой вид спорта успела освоить

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась зимовать на солнечные и райские Мальдивы, продемонстрировала, чем занимается на известном курорте. В своих Instagram-"историях" она показала, как прогуливаеться по побережью и учиться кататься на каяках.

В коротких роликах звезда дефилирует в черном бикини и улыбается в камеру, а также хвастается, чем лакомится в течение дня.

"В этом прекрасном отеле разносят стаканчики смузи, и так как китайцы пошли спать, Лесе принесли аж три стакана", - пояснила она.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com lesia_nikituk)

Также Никитюк показала, как учиться управляться с лодкой в компании своего личного тренера, как представила девушку рядом с собой телеведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com lesia_nikituk)

"Чтобы вы не думали, что я развлекаюсь одна, сзади меня кто-то есть. Это мой личный коуч Ольга Юрьевна", - заявила шоувумен, усердно пытаясь управиться с веслом.

Также она отметила, что решила заняться водным видом спорта, чтобы быть в форме и поддерживать себя в тонусе.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com lesia_nikituk)

"Леся Каяковна Никитюк тренируется, ведет здоровый образ жизни на прекрасных Мальдивах, чтоб животик и попа были в полном порядке", - заверила телеведущая.

Также знаменитость показала, как позирует в бикини и легкой накидке на фоне завораживающего островного заката.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк отправилась в Австрию в компании своей подруги, певицы Татьяны Решетняк (Tayanna). Звезды показали, как ранним утром вместе делают зарядку, причем телеведущая занималась в белье, "засветив" пикантный кадр на камеру.

Рождественские каникулы Леся Никитюк провела в Буковели, пожаловавшись, что не только успела вдоволь накататься и отдохнуть, но и набрала немного лишних кило.

Видео: РБК-Украина