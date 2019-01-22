"Щоб попа була в порядку": Нікітюк у бікіні показала екстрим на відпочинку

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)

Телеведуча показала, чим займається на Мальдівах і який вид спорту встигла освоїти

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила зимувати на сонячні і райські Мальдіви, продемонструвала, чим займається на відомому курорті. У своїх Instagram-"історіях" вона показала, як прогулюється по узбережжю і вчитися кататися на каяках.

В коротких роликах зірка дефілює в чорному бікіні і посміхається в камеру, а також хизується, чим ласує протягом дня.

"В цьому прекрасному готелі розносять стаканчики смузі, і так як китайці пішли спати, Лесі принесли аж три склянки", - похвалилася вона.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)

Також Нікітюк показала, як вчитися керувати човном в компанії свого особистого тренера, як представила дівчину поруч з собою телеведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)

"Щоб ви не думали, що я розважаюсь одна, позаду мене хтось є. Це мій особистий коуч Ольга Юріївна", - заявила шоувумен, старанно намагаючись впоратися з веслом.

Також вона зазначила, що вирішила зайнятися водним видом спорту, щоб бути у формі і підтримувати себе в тонусі.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)

"Леся Каяківна Нікітюк тренується, веде здоровий спосіб життя на прекрасних Мальдівах, щоб животик і попа буи повному порядку", - пояснила телеведуча.

Також знаменитість показала, як позує в бікіні і легкій накидці на фоні чарівного острівного заходу сонця.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк вирушила до Австрії в компанії своєї подруги, співачки Тетяни Решетняк (Tayanna). Зірки показали, як рано вранці разом роблять зарядку, причому телеведуча займалася в білизна, "засвітивши" пікантний кадр на камеру.

Різдвяні канікули Леся Нікітюк провела в Буковелі, поскаржившись, що не тільки встигла вдосталь накататися і відпочити, але і набрала трохи зайвих кіло.

Відео: РБК-Україна