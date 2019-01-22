"Щоб попа була в порядку": Нікітюк у бікіні показала екстрим на відпочинку

Телеведуча показала, чим займається на Мальдівах і який вид спорту встигла освоїти
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила зимувати на сонячні і райські Мальдіви, продемонструвала, чим займається на відомому курорті. У своїх Instagram-"історіях" вона показала, як прогулюється по узбережжю і вчитися кататися на каяках.
В коротких роликах зірка дефілює в чорному бікіні і посміхається в камеру, а також хизується, чим ласує протягом дня.
"В цьому прекрасному готелі розносять стаканчики смузі, і так як китайці пішли спати, Лесі принесли аж три склянки", - похвалилася вона.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)
Також Нікітюк показала, як вчитися керувати човном в компанії свого особистого тренера, як представила дівчину поруч з собою телеведуча.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)
"Щоб ви не думали, що я розважаюсь одна, позаду мене хтось є. Це мій особистий коуч Ольга Юріївна", - заявила шоувумен, старанно намагаючись впоратися з веслом.
Також вона зазначила, що вирішила зайнятися водним видом спорту, щоб бути у формі і підтримувати себе в тонусі.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)
"Леся Каяківна Нікітюк тренується, веде здоровий спосіб життя на прекрасних Мальдівах, щоб животик і попа буи повному порядку", - пояснила телеведуча.
Також знаменитість показала, як позує в бікіні і легкій накидці на фоні чарівного острівного заходу сонця.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)
Раніше Леся Нікітюк вирушила до Австрії в компанії своєї подруги, співачки Тетяни Решетняк (Tayanna). Зірки показали, як рано вранці разом роблять зарядку, причому телеведуча займалася в білизна, "засвітивши" пікантний кадр на камеру.
Різдвяні канікули Леся Нікітюк провела в Буковелі, поскаржившись, що не тільки встигла вдосталь накататися і відпочити, але і набрала трохи зайвих кіло.
Відео: РБК-Україна